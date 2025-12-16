Lluvias dejan 37 muertos en Marruecos

Casablanca, Marruecos.- Al menos 37 personas murieron a causa de las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en la ciudad costera de Safi, en Marruecos, informó el Ministerio del Interior

Las autoridades marroquíes indicaron que las fuertes lluvias y las inundaciones repentinas durante la noche causaron daños en alrededor de 70 hogares y negocios y arrastraron 10 vehículos. El Ministerio del Interior informó que 14 personas fueron hospitalizadas.

Medios locales publicaron que las escuelas anunciaron tres días de suspensión de clases. Las lluvias también causaron inundaciones y daños en otras partes de Marruecos, incluyendo la ciudad norteña de Tetuán y la localidad montañosa de Tinghir.

Safi, una ciudad en la costa atlántica de Marruecos a más de 320 kilómetros de la capital, Rabat, es un importante centro para las industrias pesquera y minera crítica del país. Ambas emplean millas de personas para capturar, extraer y procesar los productos para la exportación. La ciudad, con una población de más de 300,000 habitantes, alberga una importante planta de procesamiento de fosfatos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí