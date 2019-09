Localizan a mexicano originario de Guanajuato que estaba desaparecido en EU

Wilberth Ricardo de León, originario de Guanajuato, ya fue localizado en Estados Unidos, en donde vive y trabaja legalmente, según confirmó su hermano, Ignacio.

"Sólo para hacerles saber que mi hermano está vivo, apareció hace unos minutos, en donde vive", dijo el familiar del mexicano, quien estuvo sin localizar desde el 5 de septiembre.

Ignacio aseguró que Wilberth se encuentra en un hospital, en donde los médicos valoran su estado de salud, del cual hasta ahora no tiene mayores detalles.

Wilberth, de 37 años de edad, es ingeniero en Telecomunicaciones y desde hace aproximadamente un año radica legalmente en la comunidad de Rochester Hills en Michigan, debido a que la empresa para la que labora, Continental Automotive Group, solicitó su traslado para continuar con su trabajo en la ciudad de Detroit.

"Mi hermano salió de su casa, pensamos que a caminar, porque solamente se llevó sus llaves y el celular, no se llevó tarjetas, su cartera ni identificación", dijo Ignacio cuando reportó la desaparición de su hermano.

Ignacio intentó comunicarse con su hermano, luego de que su cuñada Martha Cecilia Carrillo le informara sobre la desaparición de Wilberth, pero no tuvo éxito. Ignacio agradeció a los medios y a las autoridades que atendieron la desaparición de su hermano, Wilberth.