Los 5 libros que recomienda Bill Gates para el verano

El pasado lunes el multimillonario Bill Gates nos compartió en su blog algunas recomendaciones para leer este verano. Y ¿por qué no?, seguir las recomendaciones de lectura de una mente brillante como la del creador de Microsoft, una de las compañías de software más grandes del mundo.

En Techbit te contaremos sobre los 5 libros que Bill Gates te recomienda para leer en el verano.

Bill Gates ha alcanzado los primeros puestos en los rankings de los hombres más ricos del mundo, creándose una fortuna a partir de su inteligencia, según CNN comenzó a programar computadoras desde los 13 años.Posicionado como la cuarta persona más rica del mundo en la actual lista de Forbes, Bill Gates toma su tiempo cada año para hacernos recomendaciones de los libros que lo han atrapado.

Así que prepárate a pasar un verano entre las letras recomendadas para ti por Gates, las cuales según explica en su blog: "tratan de lo que sucede cuando las personas entran en conflicto con el mundo que las rodea".

5 libros recomendados por Bill Gates

1. Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric (Apaga las luces: orgullo, ilusión y caída de GE) de la autoría de Thomas Gryta y Ted Mann.

Bill Gates explica que este libro le dio muchas respuestas a diversas interrogantes sobre cómo una empresas tan grande y exitosa pudo fracasar. Afirma que, si tú desarrollas una función de liderazgo, en una empresa, organización o cualquier lugar podrás aprender mucho en este libro.

2. Under a White Sky: The Nature of the Future titulado en español como: Bajo un cielo Blanco de Elizabeth Kolbert.

El cual describe dentro de la lista, como el examen más sencillo de humanidad versus naturaleza. Bill Gates nos cuenta que Kolbert escribe sobre dos temas que le interesan particularmente: el impulso genético y geoingeniería. Describiéndolo como una lectura agradable.

3. A Promised Land (Una tierra prometida) de Barack Obama.

Es otra recomendación de Gates, quien dice estar casi siempre interesado en los libros sobre presidentes estadounidenses. Bill Gates encuentra a Obama inusualmente honesto acerca de su experiencia en la Casa Blanca, asegura que "es una mirada fascinante a lo que es conducir un país en tiempos difíciles".

4. The Overstory.

Novela declarada por Gates como una de las más inusuales que ha leído en años. Cuenta que fue conmovido por la pasión de cada personaje por su causa y al término quedó ansioso por aprender más de los árboles. Este libro es de la autoría de Richard Powers.

5. An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives (Una defensa elegante: La extraordinaria nueva ciencia del sistema inmunitario: Una historia en cuatro vidas).

Escrito por Matt Richtel y ganador del premio Pulitzer del New York Times, es reseñado por Gates como una lectura valiosa que te ayudará a comprender lo que se necesita para detener el Covid-19. Aunque este fue escrito antes de la pandemia, Gates asegura que las historias contadas brindan una mirada interesante a la ciencia de la inmunidad.

Aunque Bill Gates explicó que no siempre hay razón para elegir los libros que lee, también afirma esperar que al menos uno de estos libros despierte tu interés este verano.