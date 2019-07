Los colegios cercanos a Notre Dame serán limpiados por riesgo de polución

El Ayuntamiento de París realizará "limpiezas profundas" en las escuelas de los alrededores de Notre Dame aprovechando las vacaciones de verano para evitar cualquier riesgo de polución por plomo tras el incendio que destrozó parte de la catedral el pasado abril.



El subdirector de salud del Ayuntamiento de París, Arnaud Gauthier, indicó en rueda de prensa que la medida ha sido tomada para que el riesgo "sea mínimo", aunque las muestras tomadas, que no superan los 70 miligramos de plomo por metro cuadrado, no justifican "ninguna alerta".



El medio digital "Médiapart" publicó este jueves una investigación que asegura que han sido encontradas "tasas de concentración de plomo diez veces superiores al umbral de alerta" y acusa al Ayuntamiento de no haber efectuado una "limpieza en profundidad".



El incendio del templo parisino el 15 de abril provocó la fusión de centenares de toneladas de plomo que se encontraban mayoritariamente en la estructura de la flecha y en el tejado.



Emmanuel Gregoire, teniente alcalde de París, ha insistido este jueves en que no existe "ningún riesgo" de contaminación con plomo para los niños de los colegios cercanos a Notre Dame.



El Ayuntamiento de París ha asegurado en un comunicado que se han seguido "escrupulosamente" las recomendaciones de la Agencia Regional de Salud y las agencias sanitarias, pero que se tomarán nuevas medidas para responder a las "inquietudes suscitadas por el artículo de 'Médiapart'".



Las labores consistirán en una limpieza en profundidad hasta el 26 de julio, seguida de una nueva tanda justo antes del comienzo del nuevo curso escolar del 26 al 30 de agosto.