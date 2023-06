Los diputados británicos atacan con dureza a Boris Johnson al debatir el "partygate"

LONDRES (EFE).- Los diputados británicos criticaron este lunes con dureza al ex primer ministro británico Boris Johnson durante el debate sobre el informe que halló que éste "engañó deliberadamente" al Parlamento sobre las fiestas celebradas en Downing Street, el llamado "partygate".



La líder de la Cámara de los Comunes (representante del Gobierno ante la cámara), Penny Mordaunt, instó a los diputados a "no seguir el ejemplo" del exprimer ministro conservador, acusado de haber "engañado" al Parlamento en un informe cuyas recomendaciones fueron debatidas hoy.

Los parlamentarios británicos intercambiaron puntos de vista sobre los hallazgos de un informe divulgado la pasada semana por el llamado Comité de Privilegios.

Al presentar hoy la moción ante los Comunes, antes de votar sobre el informe, Mordaunt recordó que ese documento consideró que el exlíder tory "engañó al Parlamento de forma deliberada y al hacerlo incurrió en un grave desprecio".

Agregó que según ese documento "Johnson quebró la confianza, socavó el proceso democrático de esta Cámara y fue cómplice en una campaña de abuso e intentó intimidación al comité".

Mordaunt, que admitió que apoyaría la moción, urgió a los diputados, a quienes tildó de "personas decentes", a "no seguir el ejemplo de Johnson".

"Depende de los diputados decidir hoy si estos hallazgos y conclusiones y sanciones que proponen (en el informe) son correctas y razonables", afirmó.

También intervino la presidenta del Comité de Privilegios, la laborista Harriet Harman, que defendió la investigación y concluyó que Johnson "engañó en numerosas ocasiones" a los diputados.

"Él sabía que se estaban violando las reglas. Y engañar no es un tecnicismo, sino una cuestión de gran importancia. Los ministros deben ser sinceros, si no no podremos hacer nuestro trabajo", defendió Harman.

La laborista fue interrumpido por el conservador Jacob Rees-Mogg, uno de los grandes aliados de Johnson, quien le recordó unos "tuits" que a su juicio ponían en cuestión su integridad, a lo que Harman replicó que ella ya puso su cargo a disposición del Gobierno si consideraba que su imparcialidad estaba amenazada.

Por su parte, la exprimera ministra Theresa May dio las gracias al Comité de privilegios por su "trabajo" y calificó el informe de "riguroso".

Según dijo, la decisión de hoy "importa para mostrar a los ciudadanos que no hay unas reglas para ellos y otras para nosotros".

De acuerdo con el informe, que Johnson tildó de "basura", éste cometió "repetidos desacatos" al Parlamento al engañar a los parlamentarios cuando negó que se hubieran incumplido las reglas sobre distancia social establecidas en su día para contener la propagación del coronavirus.

El comité recomendó que Boris Johnson fuese suspendido por un periodo de 90 días, pero reconoció que la pena -considerada la más grave para un antiguo primer ministro- no se aplicará después de que el político presentase su dimisión como diputado hace más de una semana.