Los jóvenes iniciaremos el cambio en este mundo, "les guste o no", dice Greta Thunberg en la ONU

La joven activista sueca Greta Thunberg, líder del movimiento juvenil contra la crisis climática, acusó este lunes a los jefes de Estado y de Gobierno de no hacer lo suficiente para revertir la crisis climática y les avisó de que los jóvenes van a empezar el cambio, "les guste o no".

"Aquí y ahora es donde damos un paso adelante, el cambio viene, les guste o no", dijo Greta en el comienzo de la Cumbre de Acción Climática que se celebra hoy en la sede de Naciones Unidas.

"Se están muriendo los ecosistemas, estamos a las puertas de una extinción masiva", agregó la joven activista de 16 años, que acusó a los líderes mundiales de mirar para otro lado o pensar únicamente en el dinero.

"Triste y enfadada", con una larga trenza y una blusa rosa, Greta arrancó el mensaje de manera personal, asegurando que hoy no debería estar en la ONU hablando en nombre de los jóvenes sino que debería estar en el colegio, al otro lado del océano.

"Me han robado mis sueños, mi infancia con sus palabras vacías", aseguró antes de agregar que "sin embargo, tengo suerte, porque (a diferencia de ella) son muchos los que sufren, los que están muriendo" por culpa del calentamiento global.

Greta, que ha inspirado a millones de jóvenes a lo largo y ancho del mundo, insistió en que desde hace más de treinta años "los datos científicos son clarísimos" sobre la crisis climática y sus consecuencias devastadoras.

"Cómo se atreven a mirar para otro lado, a venir aquí a decir que están haciendo suficiente. Dicen que nos escuchan, que entienden la urgencia pero [...] si realmente entendieran la situación no estarían sin hacer nada", dijo antes de apuntar irónicamente: "No quiero creer que no actúan por maldad".

Greta aseguró que la propuesta de reducir las emisiones contaminantes a la mitad para evitar que la temperatura del planeta aumente por encima de 1,5 ºC, no es lo suficientemente ambiciosa.

"No es aceptable para nosotros, porque somos lo que vamos a tener que vivir con estas consecuencias", dijo antes de subrayar: "Nos están fallando a los jóvenes, pero los jóvenes están entendiendo la magnitud de su traición. (...) Las nuevas generaciones están pendientes de ustedes y si nos fallan nunca se lo perdonaremos".

"NOS ESTAMOS QUEDANDO SIN TIEMPO": ONU

El jefe de la ONU, António Guterres, abrió este lunes la Cumbre de Acción Climática con un mensaje de urgencia, pero también de esperanza: "Nos estamos quedando sin tiempo, pero aún no es demasiado tarde".

"La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo, pero es una carrera que podemos ganar. La crisis climática está causada por nosotros y las soluciones deben venir de nosotros. Tenemos las herramientas: la tecnología está de nuestro lado", dijo Guterres en un discurso ante decenas de líderes internacionales.

El secretario general de Naciones Unidas insistió en que la cita de este lunes no es una Cumbre ni de discursos ni de negociaciones, sino una reunión para la "acción" que debe mostrar compromisos concretos.

En la Cumbre de Acción Climática está previsto que intervengan unos 60 jefes de Estado y de Gobierno, que junto a autoridades locales y regionales y responsables de empresas presentarán nuevos planes que han desarrollado de forma individual o en coaliciones.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, llegó por sorpresa este lunes al auditorio de Naciones Unidas donde se celebra la Cumbre de Acción Climática, pero no intervino en esa reunión de alto nivel a la que no estaba previsto que acudiera.

Trump, cuya prevista ausencia en la cumbre era uno de los aspectos más comentados de la cita, llegó a la reunión cuando el Primer Ministro de la India, Narendra Modi, comenzaba su discurso, y también escuchó a la canciller alemana, Angela Merkel, antes de abandonar la sala.

"Mi generación ha fallado en su responsabilidad de proteger nuestro planeta. Eso debe cambiar", dijo Guterres en la primera intervención de la Cumbre, en la que alabó la movilización de los jóvenes en las calles.

"Los jóvenes están ofreciendo soluciones, insistiendo en la responsabilidad, demandando acciones urgentes. Hacen lo correcto", insistió.

El secretario general de la ONU señaló los recientes desastres naturales en varios países como Bahamas y las temperaturas récord que se registran a nivel global como un adelanto del futuro que está por venir si no hay un cambio de rumbo.

"La naturaleza está enfadada. Y nos engañamos a nosotros mismos si creemos que podemos engañar a la naturaleza, porque la naturaleza siempre contraataca. En todo el mundo, la naturaleza está devolviendo el golpe con furia", dijo.

Guterres admitió que la respuesta al cambio climático requiere de "transformaciones fundamentales" en todos los aspectos de la sociedad, unos cambios que tendrán costes, pero insistió en que el mayor coste es el de "no hacer nada".

El diplomático portugués puso el foco, especialmente, en la necesidad de acabar con los subsidios a los combustibles fósiles y en la importancia de dejar de construir más y más centrales de carbón.

"Es hora de mover los impuestos de los salarios al carbono y de gravar la contaminación, no a la gente", defendió.

Guterres urgió además a cumplir con los objetivos de reducir las emisiones en un 45 porciento para 2030 y de lograr la neutralidad del carbono para 2050, con el fin de limitar para final de siglo la subida de la temperatura a un máximo de 1.5 grados centígrados.