Los mercados reciben con optimismo moderado la criptomoneda de Facebook

Después de que el Wall Street Journal revelase este jueves los planes de la firma que dirige Mark Zuckerberg -que se harán oficiales el próximo martes-, el valor de las acciones en bolsa de la firma de Menlo Park (California, EE.UU.) se mantuvo al alza a lo largo de la jornada de hoy con subidas de entre el 1.5 y el 2.3 %.



El proyecto de divisa cuenta con el apoyo, además de la red social, de compañías como Visa, Mastercard, PayPal y Uber, que formarán parte de un consorcio bautizado "Asociación Libra" (la operación ha recibido el nombre de Proyecto Libra) y que actuará como ente supervisor de la criptomoneda.



"En teoría parece que Facebook podría tener el viento a su favor, especialmente con el apoyo de empresas como Visa, Mastercard y PayPal. Sus principales beneficios serían para las áreas de videojuegos, compras y aplicaciones", dijo a Efe el analista del grupo Fort Pitt Capital Carter Henderson.



"Sin embargo, juntar la compañía más escrutada (Facebook) con la divisa más escrutada (la criptomoneda), ambas bajo presión por parte de los reguladores, no parece que vaya a poner las cosas fáciles a Facebook", añadió el experto.



"Mi temor es que vaya a significar menos recursos y tiempo para la principal fuente de ingresos de Facebook, los anuncios. Pero es cierto que parece que el mercado se lo ha tomado bien, con una subida del valor de sus acciones", remachó Henderson.



La creación del consorcio que agrupará a todas las empresas participantes hará que Facebook no ejerza un control directo sobre la divisa, sino que este será colegiado, pese a haber sido la compañía de Zuckerberg la principal impulsora de la iniciativa.



Cada empresa participante aportará alrededor de 10 millones de dólares al consorcio de gestión de la criptomoneda, cuyo valor irá vinculado a un cesto de distintas divisas internacionales para dotarla de la estabilidad que no tiene, por ejemplo, el bitcóin.



"Mi principal duda sigue siendo cómo de descentralizada será. Parece que se creará una organización separada para gestionar la criptomoneda, pero esto podría ser simplemente una manera de esquivar a los reguladores en lugar de una apuesta verdadera por un reparto justo", apuntó el analista de mercados de eToro Mati Greenspan.



Greenspan añadió que lo que más le "molesta" es que Facebook vaya a pedir a las empresas participantes una aportación de 10 millones de dólares, algo que, "de confirmarse, crearía una barrera de acceso enorme para el hombre común y no sería exactamente algo que pudiese calificarse de 'la divisa del pueblo'".



Contactadas por Efe, ninguna de las otras empresas que según el Journal participarán en la Asociación Libra (Visa, Mastercard, PayPal y Uber, entre otras) han querido realizar ningún comentario al respecto, ya fuese para confirmar o desmentir lo publicado.



Pese al relativo poco éxito que han cosechado las criptomonedas hasta ahora, si el proyecto de Facebook y el resto de empresas de la Asociación Libra gana tracción entre los internautas, las implicaciones para la industria financiera mundial podrían ser gigantescas, ya que casi un tercio de la población mundial tiene una cuenta activa en la red social.



"(La criptomoneda) da a Facebook el poder de imprimir dinero en la economía 'cripto' y tiene implicaciones épicas para el comercio electrónico a nivel global. A diferencia de bitcóin, cada transacción estará bajo un intenso radar y será transparente ante los reguladores", concluyó el analista de la firma de inversión The Patriarch Organization Eric Schiffer.