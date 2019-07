Los padres de Lambert renuncian a presentar nuevos recursos

Los padres del tetrapléjico francés Vincent Lambert, en estado vegetativo desde hace más de una década, anunciaron este lunes que renuncian a presentar nuevos recursos judiciales para intentar mantenerlo con vida.



"Su muerte es inevitable. Le ha sido impuesta tanto a él como a nosotros. Aunque no la aceptamos, solo podemos resignarnos", indicaron Viviane y Pierre Lambert en un comunicado.



El equipo médico del hospital de Reims, que está a su cargo, inició el pasado martes el proceso para retirarle la alimentación e hidratación artificiales y someterlo a una sedación profunda, después de que el Tribunal Supremo reabriera la vía para detener su tratamiento.



Los padres presentaron en los últimos días procedimientos de urgencia para intentar reanudarlo, que fueron rechazados.



"No podemos hacer más que rezar y acompañar a nuestro querido Vincent con dignidad y recogimiento", indicaron en su nota, publicada en la página web de un comité de apoyo a su hijo que ya ha recogido más de 139.000 firmas.



"No tenemos más recursos y ya es demasiado tarde. Vincent se está muriendo. La situación en la que le ha colocado el doctor Sánchez es desde un punto de vista médico irreversible", apuntaron, por su parte, los abogados de Viviane y Pierre en un comunicado en alusión al responsable del equipo que ocupa de Lambert en el hospital de Reims.



El letrado Jean Paillot añadió en declaraciones publicadas este lunes por "Le Figaro" que, cuando llegue el momento, "los responsables de la muerte de Vincent Lamberttendrán que rendir cuentas".



Paillot confirmó en ese diario que el pasado viernes presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Reims contra el doctor Vincent Sánchez y su equipo de cuidados paliativos por "tentativa de homicidio voluntario".



Lambert no dejó por escrito su testamento vital y su situación, que mantiene enfrentada a su propia familia, se ha convertido en Francia en un símbolo en el debate sobre la muerte digna en Francia.



Sufrió un accidente de tráfico en 2008 que le dejó tetrapléjico y totalmente dependiente. En 2011, los médicos descartaron toda posibilidad de mejora, y en 2014 su estado fue calificado de vegetativo.