Los testimonios de las víctimas sacuden el juicio del atentado de Bruselas

BRUSELAS, Bélgica (EFE).- Las víctimas de los atentados terroristas de 2016 en Bruselas tomaron esta semana la palabra por primera vez desde que arrancó el juicio contra los presuntos atacantes, y sacudieron el proceso con los testimonios y la emoción con la que algunos de los supervivientes recordaron esos ataques que dejaron 32 muertos y cerca de 300 heridos.



Hasta este jueves, solo hablaron las víctimas del ataque en el aeropuerto de Zaventem, a las afueras de la capital belga, donde se produjeron las primeras dos explosiones que causaron 16 fallecidos, y más adelante será el turno de las víctimas del otro ataque en el metro de Bruselas, donde una explosión dejó 16 muertos más en la parada de Maelbeek, cercana a la sede de la Comisión Europea.

La primera víctima en hablar fue Béatrice de Lavalette, de 24 años, que rememoró emocionada, según la prensa local, el ataque en el aeropuerto, a consecuencia del cual permaneció un mes en coma y tuvieron que amputarle las dos piernas por debajo de la rodilla.

"Despegué del suelo y luego se hizo la oscuridad. Poco después, recobré el conocimiento y vi mi pierna doblada en ángulo recto (...) Vislumbré una puerta que parecía una luz en la oscuridad, y entonces me di cuenta de que no estaba muerta", declaró De Lavalette ante el tribunal, según recoge la agencia de noticias Belga.

Esta joven, que tenía 17 años en el momento de los atentados, esperaba un avión para encontrarse con su familia en Estados Unidos, pero a raíz de las heridas, explicó que los meses posteriores estuvieron marcadas por numerosas operaciones e injertos de piel.

"También hizo falta mucha fuerza mental para superar estos acontecimientos, tenía 17 años y mi vida había terminado", aseveró.

Durante la semana, por el tribunal han pasado otros supervivientes directos de los ataques pero también familiares de fallecidos y de heridos, como es el caso de Loubna Selassi, la esposa de un mozo de equipaje que perdió una pierna en el ataque al aeropuerto.

Durante su intervención, recogida por la agencia Belga, Selassi se dirigió directamente a los acusados que estaban en la sala: "Mi religión, el islam, no debe confundirse con los actos despreciables que se cometieron", les dijo.

En total, hay diez acusados en este juicio, seis de los cuales ya han sido condenados en Francia por su participación en los atentados de París de 2015, entre los que figura Salah Abdeslam, el único superviviente de aquellos ataques en la capital francesa.

De los diez acusados en el juicio por los atentados de Bruselas, reivindicados por la organización terrorista Estado Islámico, siete están prisión preventiva, dos están en libertad y uno más se encuentra desaparecido, pero sigue imputado por la falta de pruebas formales que demuestren su supuesta muerte en Siria en 2017.

Con todo, una abogada de la asociación de víctimas Life4Brussels, Aline Fery, advirtió al tribunal que procesa los ataques al metro y al aeropuerto de la capital belga que algunas de las víctimas que han sido llamadas a testificar no se verían capaces de hacerlo, en parte, por el hecho de tener en frente a los supuestos autores.

"Algunas personas no tienen fuerzas para enfrentarse al tribunal, a la mirada de los acusados y al sufrimiento. Esto no significa que no tengan interés en el tribunal, ni mucho menos. Simplemente no tienen coraje", afirmó Fery, en declaraciones recogidas por la agencia Belga.

De hecho, entre este lunes y este martes, los dos primeros días en los que declararon las víctimas, solo asistieron al tribunal 11 de las 15 que estaban previstas.

Algunas de ellas, en su lugar, enviaron a la presidenta del tribunal, Laurence Massart, declaraciones escritas que luego la magistrada leyó en la sala.

Con la primera semana de testimonios de las víctimas, el juicio entra en una nueva fase donde supervivientes y familiares tomarán la palabra aproximadamente a lo largo de un mes, después de ya hayan intervenido tanto la Fiscalía como los abogados de los acusados, con los escritos de acusación y defensa, así como los investigadores de la causa y testimonios de los equipos de emergencia.