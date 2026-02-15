M. Rubio suaviza el tono ante europeos

Múnich, Ale.- El secretario del Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, transmitió el sábado un mensaje tranquilizador a los aliados de Washington, con un tono menos agresivo aunque firme, sobre la intención de la Casa Blanca de remodelar la alianza transatlántica e impulsar sus prioridades luego de más de un año de retórica a menudo hostil del presidente Donald Trump hacia los aliados tradicionales.

Al recordar a su audiencia en la Conferencia de Seguridad de Múnich las raíces centenarias de Estados Unidos en Europa, Rubio dijo que el país seguirá ligado para siempre al continente incluso cuando impulsa cambios en su relación y en las instituciones internacionales que han sido el baluarte del orden mundial tras la Segunda Guerra Mundial.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, inauguró la cumbre de este año el viernes pidiendo que Washington y Europa "reparen y revivan juntos la confianza transatlántica", y apuntó que ni siquiera Estados Unidos es lo suficientemente poderoso como para actuar en solitario en un mundo cuyo antiguo orden ya no existe. Pero él y otros funcionarios europeos dejaron claro que se mantendrán fieles a sus valores, incluido su enfoque sobre la libertad de expresión, el cambio climático y el libre comercio.

Rubio alegó que la "euforia" de la victoria occidental en la Guerra Fría condujo a una "peligrosa ilusión de que habíamos entrado en ´el fin de la historia´, que cada nación sería ahora una democracia liberal, que los lazos formados únicamente por el comercio y los negocios reemplazarían ahora a la nacionalidad... y de que ahora viviríamos en un mundo sin fronteras en el que todos se convertirían en ciudadanos del mundo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Cometimos estos errores juntos y ahora juntos lo debemos a nuestro pueblo afrontarlos y avanzar para reconstruir", dijo Rubio.

"Por eso los estadounidenses podemos parecer a veces un poco directos y urgentes en nuestros consejos", declaró. "Por eso el presidente Trump exige seriedad y reciprocidad de nuestros amigos aquí en Europa".

Rubio afirmó que el fin de la era transatlántica "no es ni nuestro objetivo ni nuestro deseo", y agregó que "nuestro hogar puede estar en el hemisferio occidental, pero siempre seremos un hijo de Europa".