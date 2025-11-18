Maduro dispuesto a dialogar con Trump para reducir tensiones bilaterales

CARACAS, Venezuela, noviembre 18 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente venezolano Nicolás Maduro se mostró abierto la noche de este lunes a un diálogo directo con Donald Trump para relajar las tensiones bilaterales con Estados Unidos, en respuesta a la posibilidad que abrió el mandatario estadounidense, quien también ratificó que no descarta una acción militar en Venezuela.

En su programa televisivo "Con Maduro+", el gobernante enfatizó que "el que quiera hablar con Venezuela, se hablará face to face, cara a cara, sin ningún problema".

Maduro rechazó de nuevo las amenazas de la Casa Blanca con el uso de la fuerza bélica y advirtió que un ataque militar contra Caracas significaría "el fin político" de Trump. Desde Caracas, el mandatario reiteró la "posición invariable" de su gobierno en favor del diálogo entre naciones soberanas.

Sin embargo, desde el ala dura del chavismo, Diosdado Cabello, secretario general del partido oficialista PSUV y ministro del Interior, expresó escepticismo: "hay gente que pide diálogo porque solo quieren ser escuchados ellos". Esta gente "no tiene disposición a oír al pueblo venezolano", agregó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabello, a quien se suele catalogar como el número dos del chavismo, aludió implícitamente a Trump al señalar que sectores opositores venezolanos o externos, según él, buscan monólogos en lugar de negociación genuina.

Analistas interpretan las declaraciones de Maduro como un gesto táctico para ganar tiempo, mientras Cabello refuerza la narrativa de resistencia ante presiones foráneas.