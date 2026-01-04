"Maduro es el único presidente"

Caracas, Ven.- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que el único presidente del país suramericano es Nicolás Maduro, luego de que fuera capturado por fuerzas militares de Estados Unidos tras un ataque ejecutado esta madrugada en Caracas y otras zonas de la nación petrolera.

"Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela", reiteró Rodríguez en una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión.

La funcionaria encabezó un consejo de defensa, en el que participaron el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez, así como el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

Delcy Rodríguez dijo que la respuesta de Estados Unidos al llamado de Maduro del diálogo hace unos días en una entrevista especial ha sido la agresión que "viola flagrantemente" la Carta de Naciones Unidas.

"Llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma para afrontar juntos, en perfecta unión nacional, que esa fusión policial, militar, popular se convierta en un solo cuerpo y salgamos nosotros en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional", añadió la vicepresidenta.

Asimismo, Rodríguez sostuvo que el Gobierno está listo para defender a Venezuela, para defender sus recursos naturales, que, subrayó, "deben ser para el desarrollo nacional".

Por su parte, Donald Trump aseguró que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país "si la vicepresidenta de Maduro (Delcy Rodríguez) hace lo que queremos".

En una entrevista con el tabloide New York Post, Trump afirmó que EU no tendrá que desplegar soldados en suelo venezolano si Rodríguez, que en estos momentos está a cargo del Gobierno venezolano, "hace lo que queremos".

Trump añadió que las fuerzas armadas de Estados Unidos están preparadas para lanzar una segunda oleada de ataques contra el país sudamericano "mucho mayor que la primera", durante la que se capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.