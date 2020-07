Maduro estima que COVID-19 estará controlado antes de comicios de diciembre

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estimó este miércoles que el país estará en una mejor situación sobre el manejo del coronavirus para diciembre, cuando se celebrarán las elecciones parlamentarias en las que el grueso de la oposición prevé no participar.



"Dios mediante, vamos a estar muy bien, mejor, desde el punto de vista del control del coronavirus, para la campaña electoral y para las elecciones", dijo el mandatario durante una participación telemática en un acto televisado.



Maduro se refirió a la convocatoria de comicios que había hecho minutos antes el Consejo Nacional Electoral (CNE), que fijó para el 6 de diciembre la contienda y para el 20 de noviembre el comienzo de la campaña.



"Preparémonos, el CNE ha anunciado que va a tomar todas las medidas científicas para la bioseguridad del acto electoral del 6 de diciembre (...) va a haber una campaña electoral corta, muy creativa", prosiguió el presidente.



Desde marzo y hasta este miércoles Venezuela ha registrado 5.832 casos de COVID-19, aunque la gran mayoría se detectaron en junio cuando el país empezó a registrar una multiplicación en el número de contagiados con varios focos que dejan hasta ahora 51 fallecidos por esta pandemia.



Maduro pidió a los ciudadanos participar "masivamente" el 6 de diciembre, en una cita que ya ha sido calificada como una "farsa" por la mayoría de la oposición que lidera Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países.



Si bien el CNE y el Ejecutivo aseguran que 86 organizaciones políticas participarán en los comicios anunciados, los cuatro principales partidos opositores no tendrán derecho a postular candidatos.



El mandatario subrayó que otros países, como Rusia, han celebrado votaciones en medio de la pandemia y "Venezuela no se queda atrás" pues, dijo, la Constitución "obliga" a escoger nuevos diputados este año, cuando vence el período de los legisladores que fueron elegidos en diciembre de 2015.



"Va a ser una competencia buena (...) Venezuela necesita una nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento), legítima", expresó en alusión al estatus de "desacato" en que se encuentra la Cámara desde 2016, cuando la oposición se hizo con la mayoría de los escaños, según dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



El mandatario, que se dijo "feliz" por la convocatoria a las urnas, pidió a los ciudadanos difundir el anuncio del CNE y organizarse para tal contienda a través de todas las formas posibles, entre ellas con el uso de la plataforma de mensajería instantánea Whatsapp.