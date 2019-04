"¡Mamá, la policía!": Un loro "narco" queda bajo custodia en Brasil

Un operativo de la policía brasileña terminó con un "detenido" muy particular: un loro, que se encargaba de avisar a la familia dedicada al negocio de las drogas sobre la presencia policial.

Medios como "Globo" y "Último Segundo" señalaron que el operativo se realizó el lunes pasado en la favela Vila Irma Dulce, en el estado brasileño de Piauí. El Batallón 17 de la Policía Militar estaba haciendo una redada en busca de vendedores de droga y, al acercarse a la vivienda donde se encontraba el loro, este comenzó a repetir: "¡Mamá, la policía!".

Los efectivos allanaron el lugar, donde habían visto a un hombre comprar droga, y que resultó ser la vivienda de una mujer conocida como "La India", quien tiene antecedentes por narcotráfico. Tanto ella como su esposo, un hombre de 30 años identificado como "Edvan" y a quien se le encontraron cuatro paquetes de crack, fueron detenidos.

La hija de 16 años de ambos fue retenida igualmente al encontrársele marihuana, pero tras comparecer ante un juez, fue liberada.

"Debe haber sido entrenado para esto", dijo a la prensa local uno de los oficiales que participaron en la operación. "En cuanto la policía se acercó, comenzó a gritar".

Sin embargo, tras la llegada de la policía, el loro no volvió a decir nada. "Muchos policías vinieron y el loro no dijo nada", señaló un veterinario local, Alexandre Clark.

El ave fue trasladada al zoológico de Teresina, capital del estado, donde pasará tres meses, mientras aprende a volar, antes de ser devuelto a su hábitat natural.

Aunque el loro no fue identificado, la prensa brasileña lo bautizó como el "loro traficante de drogas".