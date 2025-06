Manifestantes rechazan la boda de Jeff Bezos en Venecia

VENECIA, Italia (AP) — Cientos de manifestantes marcharon por las calles centrales de Venecia el sábado para decir "No" al multimillonario Jeff Bezos, su novia y su esperada y extravagante boda, que llegó a su tercer y último día en medio de fiestas llenas de celebridades y las protestas de los agotados residentes.

El viernes, el cuarto hombre más rico del mundo y su novia, Lauren Sánchez Bezos, se casaron en una ceremonia privada con unos 200 invitados famosos en la aislada isla de San Giorgio.

Sin embargo, la boda enfureció a muchos venecianos, y algunos activistas protestaron por considerarla una explotación de la ciudad por parte del multimillonario, mientras los residentes comunes sufren el turismo excesivo, los altos costos de la vivienda y la constante amenaza de inundaciones inducidas por el clima.

Mientras los recién casados se preparaban para la fiesta final el sábado por la noche, cientos de venecianos y manifestantes de toda Italia llenaban las pequeñas calles de Venecia con coloridas pancartas que decían "Besos Sí, Bezos No" y "No a Bezos, no a la guerra". Venecia tiene alrededor de 50.000 residentes.

La manifestación contrastó con la costosa extravagancia de la boda, considerada por los críticos como una afrenta al frágil medio ambiente de la ciudad y sus ciudadanos, abrumados por multitudes de turistas.

"Estamos aquí para seguir arruinando los planes de estos ricos, que acumulan dinero explotando a muchas otras personas... mientras las condiciones de esta ciudad siguen siendo precarias", dijo Martina Vergnano, una de las manifestantes.

Los organizadores de la protesta afirmaron que ésta obligó a reubicar la fiesta del sábado de una supuesta ubicación inicial al Arsenale, un antiguo astillero medieval.

Bezos donó un millón de euros (1,17 millones de dólares) a cada una de tres organizaciones de investigación ambiental que trabajan para preservar Venecia, según Corila, la asociación veneciana de investigación ambiental.

Pero muchos manifestantes criticaron la medida como un claro intento de apaciguar a los indignados residentes.

"Queremos una Venecia libre, que finalmente se dedique a sus ciudadanos. ... Esas donaciones no son más que una miseria y solo tienen como objetivo limpiar la conciencia de Bezos", afirmó Flavio Cogo, un activista veneciano que se unió a la protesta del sábado.

Los detalles de la exclusiva ceremonia, celebrada el viernes por la noche, fueron un secreto muy bien guardado, hasta que Sánchez Bezos publicó en Instagram una foto de ella sonriendo, con un vestido blanco, junto a un Bezos, vestido de esmoquin.

Atletas, celebridades, influencers y líderes empresariales se reunieron para disfrutar de una extravagancia que fue un testimonio del amor de la pareja y de su extraordinaria riqueza.

La lista de invitados repleta de estrellas incluyó a Oprah Winfrey y al famoso jugador de la NFL Tom Brady, junto con estrellas de Hollywood como Leonardo Di Caprio y Orlando Bloom, el empresario tecnológico y filántropo Bill Gates y destacadas socialités, como la familia Kardashian-Jenner.

Ivanka Trump, su esposo Jared Kushner y sus tres hijos también se unieron a las celebraciones.

La pareja se hospedó en el hotel Aman Venice en el Gran Canal, donde Bezos posó para fotos y Sánchez lanzó besos a la prensa.

"El planeta está ardiendo, pero no se preocupen, aquí está la lista de los 27 vestidos de Lauren Sánchez", decía un lema de protesta, en referencia al supuesto vestuario de bodas de la novia. Éste incluía un vestido de novia de línea sirena de Dolce & Gabbana y otros looks inspirados en la Dolce Vita de diseñadores italianos, como Schiaparelli y Bottega Veneta.

La administración de la ciudad ha defendido firmemente las nupcias como parte de la tradición de Venecia como una ciudad abierta que ha acogido a papas, emperadores y visitantes comunes por igual durante siglos.