Manuscrito de "La Peste" de Camus sale de Francia, tan actual como en 1947

La Biblioteca Nacional Argentina cuenta con un invitado especial, el manuscrito de "La Peste" (1947), de Albert Camus, una obra referencia del siglo XX cuyas páginas originales salen de Francia por primera vez, tan actuales como en los años en los que el escritor combatió el nazismo.



"En un contexto donde esos fascismos, en Europa, en Brasil, en Estados Unidos, en la propia Argentina, están volviendo a tomar fuerza, (se trata de) releer y repensar la figura de Camus desde un lado más humanista porque era un gran humanista", dice a Efe el curador de la muestra, Tomás Schuliaquer, que se inauguró este viernes.



El manuscrito de "La Peste", de un alto valor económico y simbólico para la literatura francesa, salió de París acompañado por una persona, que lo custodió en todo momento, cruzó el Atlántico hasta Buenos Aires, y del aeropuerto fue directo esta semana a la sala del tesoro de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, donde se conserva en las condiciones ambientales adecuadas para un documento frágil y se expondrá durante tres meses.



Los argentinos serán los primeros que verán fuera de Francia un manuscrito del que sí puede disfrutar el público, a diferencia de la otra obra cumbre de Camus, "El extranjero", que la familia del escritor conserva a buen recaudo "en un banco", afirma Schuliaquer.



En Buenos Aires, el original de "La Peste" es el eje de una exposición que alberga 15 textos que Camus publicó en Sur, la editorial de la literata argentina Victoria Ocampo, con la que fraguó una relación intelectual que perduró a raíz de una visita del escritor nacido en Argelia y que resultó en que muchas publicaciones suyas se publicaran por primera vez en castellano gracias a Ocampo.



Se cumplen justo 70 años de ese viaje que Camus hizo por Suramérica, una travesía que, por lo que registró en sus diarios, fue pesada para él, pero que le dejó buenos momentos en la residencia de Ocampo, a las afueras de Buenos Aires.



Al igual que lo sucedido con varios actos que durante esta semana tuvieron lugar en la capital argentina alrededor de Camus, ese aniversario es la excusa para una exposición que también muestra las relaciones del autor de "La Peste" con el fútbol, el teatro, la filosofía y la escritura literaria.



Un lugar especial tiene su papel como director de la revista Combat durante la resistencia francesa contra la ocupación nazi de París en la Segunda Guerra Mundial, momento clave para el pensamiento del intelectual de izquierda que queda reflejado en "La Peste".



Más allá de los análisis teóricos que pueden hacerse alrededor de la obra, tener el manuscrito delante genera otro tipo de reacciones.



"El valor del manuscrito es poder ver las correcciones, ver las diferencias entre la obra final editada y la primera versión... Hay pequeñas cosas que están en la primera edición y que luego en los libros no aparecen, incluso descripciones de Orán, de la ciudad de Argelia donde sucede la novela, que luego son borradas", comenta el curador.



Y además, "tiene el atractivo fundamental por otro lado del fetichismo por ver su letra, de ver sus anotaciones y de poder imaginarlo a él a principios de los 40 en condiciones precarias porque era en plena ocupación nazi".



Schuliaquer, como especialista en la obra de Camus, ve "La Peste" como un trabajo militante en contra del nazismo" que además condensa todo el "pensamiento filosófico" del autor, y que es opuesto a "El extranjero", que contiene una menor carga de reflexión en sus personajes.



Camus, un pesimista que sostenía que las revoluciones nunca llevaban a buen puerto y que la tarea de su generación era sostener el mundo para que no se desintegrara, tuvo otra conexión más con Argentina poco antes de morir en la que añadió un elemento nuevo a su visión sobre el mundo.



El 29 de diciembre de 1959, días antes de su fallecimiento el 4 de enero de 1960, una revista anarquista argentina lo entrevistó y obtuvo una respuesta que, en los tiempos actuales, llama la atención de Schuliaquer.



"Finalmente, lo que dice es que él cree en un mundo sin odio. Me parece que en un contexto donde el odio aparece tan fuerte y hay mucha violencia, xenofobia, homofobia y diferentes formas de violencias nuevas (...), releer a Camus desde esa óptica creo que le da una actualidad fundamental", hila.