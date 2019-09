Maoríes acusan a la aerolínea Air New Zealand de apropiarse de su idioma

El Consejo Maorí neozelandés ha acusado a la aerolínea Air New Zealand de pretender apropiarse de la palabra maorí "kia ora", que se utiliza a modo de saludo, al intentar registrarla como logotipo para el título de su revista de vuelo.



Matthew Tukaki, director del consejo, denunció en Twitter lo que calificó de "robo cultural" y dijo que la mayoría de la comunidad maorí está "disgustada", al tiempo que exigió una disculpa y la retirada de cualquier publicación que contenga la citada palabra maorí.



Air New Zealand solicitó esta semana el registro de la marca de su logotipo "kia ora", como también se llama la revista de abordo.



Esta petición ha encendido la quejas de la comunidad maorí neozelandesa, cuyos representantes llaman en las redes sociales a boicotear la aerolínea, que ya había sido acusada con anterioridad de utilizar los símbolos maoríes, como el "koru" -una fronda de helecho plateado-, en sus aviones.



El experto neozelandés en propiedad intelectual Maui Solomo, dijo este jueves a la emisora Radio New Zealand, que la compañía se está "extralimitando" al "reclamar los derechos exclusivos de propiedad sobre 'kia ora'", algo que considera "ofensivo" con los maoríes.



La aerolínea de bandera neozelandesa señaló la víspera que registrar un diseño es una práctica estándar para "proteger el logotipo" ante el relanzamiento de su revista de abordo, que comenzó a publicarse en 2007, y aseguran que están orgullosos de promocionar el lenguaje maorí.