Marchan en protesta contra crímenes de líderes sociales

Bogotá, Col.- Miles de colombianos marcharon el viernes en las ciudades más importantes del país para rechazar los asesinatos de cientos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos desde hace tres años.

En la capital, los manifestantes se expresaron con música, pancartas con los rostros de asesinados y banderas gigantes con los nombres de los líderes desaparecidos. Miles de bogotanos se agruparon en diversos sectores de la ciudad, desde donde caminaron hacia la plaza Bolívar, en Bogotá.

"Sin líderes no hay paz", "somos el grito de los que no están", "no más sangre, no más", eran algunos de los reclamos y leyendas en las pancartas exhibidas en ciudades como Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena y otras decenas de poblaciones que se sumaron a la iniciativa.

El presidente Iván Duque, desde Cartagena, dijo en un discurso que "todos marchamos como simples gregarios en una sola voz, donde todos rechazamos la violencia contra líderes sociales, sin protagonismos, porque el verdadero protagonismo lo tienen los que han sido héroes en nuestro país y han entregado su vida".

La Defensoría del Pueblo señaló a The Associated Press que desde finales de 2016, tras la firma del tratado de paz entre el gobierno y las ahora desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han sido asesinados al menos 436 activistas ambientales, líderes de restitución de tierras y promotores de la sustitución de cultivos ilícitos. Según la Fiscalía, 292 de estos asesinatos han sido reconocidos por las Naciones Unidas y sólo 175 han sido esclarecidos.