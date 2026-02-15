Marcharon por los iraníes

Múnich, Ale.- Cerca de 200,000 personas se manifiestan contra el gobierno de Irán al margen de una reunión de mandatarios mundiales en Alemania, informó la policía, respondiendo a un llamado del exiliado príncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi, para aumentar la presión internacional sobre Teherán.

Golpeando tambores y coreando por un cambio de régimen, la gran y bulliciosa protesta en Múnich fue parte de lo que Pahlavi describió como un "día de acción global" para apoyar a la población iraní tras las mortales protestas a nivel nacional. Pahlavi también convocó a marchas en Los Ángeles y Toronto. La estimación policial de 200.000 manifestantes en Múnich fue reportada por la agencia de noticias alemana dpa y fue mayor de lo que los organizadores habían esperado.

"Cambio, cambio, cambio de régimen", coreaba la multitud, ondeando banderas verdes, blancas y rojas con emblemas de león y sol. Irán utilizó esa bandera antes de su Revolución Islámica de 1979 que derrocó a la dinastía Pahlavi.

En una conferencia de prensa al margen de una conferencia de seguridad en Múnich, Pahlavi advirtió sobre la probabilidad de que se produzcan más muertes en Irán si "las democracias se quedan de brazos cruzados y miran" tras la letal represión de Irán contra los manifestantes el mes pasado.

"Nos reunimos en un momento de grave peligro para preguntar: ¿Estará el mundo del lado del pueblo de Irán?", planteó.

La supervivencia del gobierno de Irán "envía una señal clara a todo opresor: mate a suficiente gente y se mantendrá en el poder", agregó.

En la marcha en Múnich, algunos manifestantes llevaban gorras rojas con la frase "Make Iran Great Again" ("Hagamos grande a Irán otra vez"), imitando las gorras MAGA que usan los partidarios del presidente estadounidense Donald Trump. Muchos agitaban pancartas con la imagen de Pahlavi, algunas que lo llamaban rey. Aunque lleva casi 50 años exiliado, Pahlavi, hijo del depuesto sha de Irán, trata de posicionarse como figura relevante para el futuro del país.

La multitud presente coreó "Pahlavi para Irán" y "democracia para Irán" al son de tambores y platillos.