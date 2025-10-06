Mark Sánchez enfrenta cargo grave por agresión en Indianápolis

INDIANÁPOLIS (AP) — Mark Sánchez, el ex quateraback de la NFL, ahora enfrenta un cargo de delito grave por agresión debido a lo que las autoridades dijeron el lunes fue una pelea por una disputa de estacionamiento, además de los cargos menores que el analista de Fox Sports ya enfrentaba por el incidente del fin de semana en Indianápolis.

El fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, anunció el nuevo cargo de agresión que involucra lesiones corporales graves, lo que conlleva una posible sentencia de uno a seis años de prisión, durante una conferencia de prensa con el jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, Chris Bailey. Mears dijo que la investigación está en curso y que se podrían presentar cargos adicionales.

"Literalmente estamos hablando de personas peleando por un espacio de estacionamiento y/o una disputa sobre dónde están estacionando, y resultó en que alguien recibiera lesiones increíblemente significativas", dijo el fiscal a los periodistas.

Una declaración jurada de la policía alega que Sanchez, de 38 años, con olor a alcohol, acosó a un conductor de camión de 69 años que se había estacionado en la zona de carga de un hotel en el centro de Indianápolis, lo que llevó a una confrontación el sábado temprano fuera del vehículo que llevó al conductor a sacar un cuchillo para defenderse.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ex mariscal de campo de los Jets de Nueva York fue rociado con gas pimienta y apuñalado varias veces durante el altercado, según los registros judiciales presentados el domingo.

Se hizo evidente después de que los investigadores supieron más sobre la condición médica de la víctima que el cargo más grave de delito grave estaba justificado, dijo Mears.

"Esta fue una situación que no necesitaba ocurrir", dijo el fiscal. "Las acusaciones involucran a un hombre de 38 años involucrándose en un altercado con un hombre de 69 años que sufrió lesiones significativas y muy graves como resultado de ese altercado".

Sanchez fue hospitalizado con heridas de arma blanca en la parte superior derecha del torso, según la declaración jurada inicial firmada por un detective de la policía. El conductor del camión, identificado como P.T., tenía un corte en la mejilla izquierda, se indicó.

Las autoridades no han dicho si el conductor del camión también podría enfrentar cargos, pero Mears señaló que el estado de Indiana "tiene algunas de las leyes de defensa propia más sólidas del país".

Sanchez tenía programada una audiencia el martes por los cargos menores originales, pero se reprogramó para el t de noviembre. Sanchez permanecía hospitalizado y estaba en condición estable el lunes por la mañana.

Uno de los abogados de Sanchez, James Voyles, declinó comentar sobre el caso.

Sanchez estaba en Indianápolis para la cobertura de la cadena del juego del domingo entre los Colts y los Raiders de Las Vegas.

El fiscal dijo que la policía todavía está recopilando información y tiene varias órdenes de registro pendientes. También dijo que el video de vigilancia capturó el incidente desde múltiples ángulos.

"No me importa quién seas. No me importa a qué te dediques. No me importa dónde vivas", dijo el jefe de policía. "Si vienes a nuestra ciudad, cometes violencia, usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para hacerte responsable".