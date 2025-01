Investidura de Trump coincide con Día de Martin Luther King

WASHINGTON (AP) — Cuando Donald Trump jure como presidente de Estados Unidos dentro de la rotonda del Capitolio, lo hará frente a un busto del reverendo Martin Luther King Jr. en el día festivo federal que conmemora el legado de King.

Es un contraste inquietante para algunos defensores de los derechos civiles que desean cumplir el sueño del difunto líder de una revolución social no violenta.

Eventos en honor a King y en defensa de su visión de una sociedad justa se llevarán a cabo en toda la nación mientras muchos en Estados Unidos observan la pacífica transferencia de poder en la capital. Los eventos concurrentes han sido recibidos con sentimientos encontrados por los líderes de derechos civiles, quienes en general repudian la retórica de Trump y sus posturas sobre raza y derechos civiles.

Sin embargo, muchos líderes, incluyendo la propia familia de King, ven la yuxtaposición como un contraste conmovedor y una oportunidad para reenfocar el trabajo de avanzar en los derechos civiles en una nueva era política.

"Me alegra que ocurra en ese día porque le da a Estados Unidos y al mundo el contraste en imágenes. ¿Es esta la dirección que quieres tomar, o es esta la dirección que quieres tomar?" declaró la reverenda Bernice King, la hija menor del difunto King y CEO del Centro King.

"No es un día en el que (Trump) será la estrella, lo que le encanta ser", dijo la hija de King. "Tiene que lidiar con ese legado ese día, independientemente de cómo lo maneje y lo aborde en su presentación. Espero que quienes lo rodean lo estén asesorando bien para honrar el día adecuadamente en su discurso."

Esta es la tercera vez en casi 40 años desde que el feriado de King se convirtió en ley que coincide con una inauguración presidencial. Los presidentes Bill Clinton y Barack Obama también juraron sus segundos mandatos en el feriado. Ambos elogiaron a King en sus comentarios; aún está por verse si y cómo Trump —quien afirmó falsamente que su primera inauguración tuvo más multitudes que la Marcha sobre Washington de King— reconocerá el día.

"¿Emitirá un mensaje de unidad y una presidencia para todos, o continuará enfocándose en su base y algunas de las políticas divisorias que ha defendido, como una postura anti-diversidad, redadas de inmigrantes y recortes del gasto de bienestar social a través de este proceso de eficiencia gubernamental?" preguntó Marc Morial, presidente del grupo de derechos civiles Liga Urbana Nacional.

Morial agregó que la inauguración de Trump en el Día de MLK representa "una contradicción de valores".

Muchos líderes de derechos civiles pasarán el día conmemorando el legado de King después de una semana de organización pública y privada, dando discursos y planificando cómo responder a la agenda de la administración entrante.

"Son los mejores tiempos y los peores tiempos", expresó Derrick Johnson, presidente de la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color).

"Nuestra misión no cambia. Nuestro trabajo es hacer que la democracia funcione para todos, asegurarnos de que la protección igualitaria esté garantizada bajo la ley", dijo Johnson. Agregó que el grupo "no quiere asumir" que la administración Trump no pueda ser un socio en el avance de los derechos civiles o la justicia racial.

El miércoles, Johnson y otros líderes de derechos civiles se reunieron con miembros del Caucus Negro del Congreso para discutir cómo trabajar con y oponerse a la administración Trump. Ese mismo día, la Red de Acción Nacional, un grupo de derechos civiles fundado por el reverendo Al Sharpton, organizó un desayuno en el que la vicepresidenta Kamala Harris instó a los asistentes a mantenerse motivados.

"El nuestro es un viaje", recalcó ella. "Cualquiera que sea el resultado de cualquier momento particular, nunca podemos ser derrotados. Nuestro espíritu nunca puede ser derrotado, porque cuando eso suceda, no ganaremos."

Martin Luther King III, el hijo mayor del difunto King, rezó con Harris en el escenario. King había hecho campaña por Harris en otoño y la llamó una defensora que "refleja el mensaje de nuestros mejores ángeles" y "encarna el legado del Dr. King."

Muchos defensores de la justicia racial están listos para organizar manifestaciones, vigilias y eventos de servicio comunitario para conmemorar el feriado y prepararse para lo que consideran una administración adversa.

Algunos grupos están reflexionando sobre paralelismos y diferencias con cómo King organizó frente a gobiernos estatales y locales explícitamente supremacistas blancos y tumulto geopolítico.

"La hostilidad es similar, particularmente en que hay un extremismo de derecha movilizado, activo y agresivo empeñado en deshacer derechos y cualquier sentido de propósito compartido, problemas compartidos o soluciones compartidas", manifestó Maya Wiley, CEO de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos. Lo que difiere, dijo Wiley, es el entendimiento de que "tiene que haber oportunidades para todos".

El mismo King se preocupó de que las protecciones legales a las que dedicó su vida no fueran seguidas por mayores esfuerzos antidiscriminatorios o programas sociales. Propuso que tomaría a los estadounidenses blancos forjar una relación más profunda con los estadounidenses negros y participar en solidaridad económica y social para ver el cambio.

Un año antes de su asesinato en 1968, King escribió en su último libro que dar a una persona negra lo que "le corresponde" a menudo requería un "trato especial".

"Soy consciente del hecho de que este ha sido un concepto problemático para muchos liberales, ya que entra en conflicto con su ideal tradicional de igualdad de oportunidades y trato igualitario de las personas según sus méritos individuales", escribió King en el libro de 1967, "Dónde vamos desde aquí: caos o comunidad". "Pero este es un día que exige un nuevo pensamiento y la reevaluación de conceptos antiguos".

La defensa de King por "nuevos conceptos" encontró un heredero en la promulgación de políticas de acción afirmativa en lugares de trabajo y escuelas. Muchos defensores de las políticas de diversidad, equidad e inclusión ven dichos programas como la realización de su visión, aunque ese argumento ha sido objeto de un escrutinio implacable por parte de activistas conservadores.

Las opiniones de Trump sobre la raza han sido criticadas durante décadas. El gobierno federal demandó a Trump por supuestamente discriminar contra personas negras que buscaban alquilar apartamentos en la década de 1970. Trump fue instrumental en promover la teoría de que Obama no nació en Estados Unidos. Y su retórica de campaña sobre inmigrantes y comunidades urbanas desde 2015 hasta las elecciones de noviembre ha sido denunciada como prejuiciosa.

Como presidente, Trump promulgó algunas leyes de reforma de la justicia penal que los defensores de los derechos civiles elogiaron, pero luego propuso represiones severas a las protestas contra la injusticia racial de 2020.

En abril, Trump no disputó la noción de que el "racismo anti-blanco" ahora representa un problema mayor en Estados Unidos que el racismo sistémico contra los afroamericanos.

"Creo que hay un sentimiento anti-blanco definitivo en este país y eso tampoco puede ser manifestó", dijo Trump durante una entrevista con la revista Time.

Al final de su vida, King reflexionó sobre la reacción inicial a los derechos civiles, especialmente con viviendas integradas, matrimonios interraciales y programas económicos y sociales necesarios. Expresó su frustración con el entonces presidente Lyndon B. Johnson por prolongar la Guerra de Vietnam en lugar de hacer una mayor inversión en esfuerzos antipobreza.

"Ahí es donde está el movimiento de derechos civiles hoy. Erraremos y vacilaremos mientras escalamos las pendientes desconocidas de montañas empinadas, pero no hay alternativa, un camino nivelado y bien transitado", escribió King. "Habrá reveses agonizantes junto con avances creativos. Nuestro consuelo es que nadie puede conocer el verdadero sabor de la victoria si nunca ha tragado la derrota".