Más de 100 embarazadas mueren al mes por Covid-19 en Brasil: WSJ

Más de 100 mujeres embarazadas están muriendo al mes en Brasil por Covid-19, más del doble que la tasa del año pasado, informó este jueves The Wall Street Journal, con base en cifras del gobierno.

Los investigadores señalan que la variante P.1, que fue detectada por primera vez en el Amazonas, es en gran medida la responsable de lo que está pasando.

Desde que comenzó la pandemia, más de 800 embarazadas y mujeres que recién dieron a luz han muerto en el país.

Cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indican que al menos mil embarazadas habían muerto hasta el martes pasado por complicaciones relacionadas con el Covid-19 en América. Pero de acuerdo con el WSJ, las embarazadas en Brasil son las que enfrentan mayor peligro de morir en la región.

El virus también afecta a los bebés: al menos 579 menores de un año han muerto en Brasil por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, señala el WSJ. Cientos de madres contagiadas han tenido que dar a luz de forma prematura para salvar sus vidas, pero los bebés no han sobrevivido. En otros casos, han muerto en el vientre de sus madres debido a la falta de oxígeno, que afecta a ambos.

El WSJ cita un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) publicado el año pasado en Estados Unidos, según el cual, las mujeres embarazadas tenían 70% de más probabilidades de morir por Covid-19 que las mujeres de la misma edad no embarazadas.

Entre otras cosas, el problema es que al crecer el bebé en el vientre, presiona el diafragma de la madre y, en consecuencia, los pulmones. Además, parte del sistema inmunológico se reprime para impedir que el cuerpo rechace el feto.

A esto se suma que variantes como la P.1 es más contagiosa y por tanto más riesgosa para las embarazadas. El WSJ indica que de acuerdo con estudios, esta variante es 2.2 veces más contagiosa que versiones previas del virus, y quizá más mortal, aunque los investigadores no confirman aún esto último.