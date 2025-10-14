logo pulso
Mundo

Más de 2 mil mexicanos detenidos en Chicago por medidas antiinmigrantes

2,239 mexicanos han sido detenidos en Chicago por redadas en EEUU, con el consulado de México en Chicago proporcionando asistencia consular a connacionales.

Por El Universal

Octubre 14, 2025 09:16 p.m.
A
Más de 2 mil mexicanos detenidos en Chicago por medidas antiinmigrantes

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- En el marco de las medidas antiinmigrantes del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, el Consulado de México en Chicago reportó la detención y proceso de 2 mil 239 personas mexicanas en lo que va del 2025.

Reyna Torres, cónsul general de México en Chicago, indicó que 465 connacionales fueron detenidos en septiembre, ante las recientes redadas en esa ciudad de Estados Unidos.

Torres destacó que personal del consulado a su cargo acude todas las semanas al centro de procesamiento en Broadview para brindar asistencia consular a los y las connacionales.

En caso de la búsqueda de un familiar o llevar medicinas en algún proceso de deportación, la cónsul Reyna Torres puso a disposición el correo conchicago@sre.gob.mx y el teléfono de emergencias del Departamento de Protección 1-888-755-5511.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"El consulado general de México en Chicago está cerca de usted", expresó.

