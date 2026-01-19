logo pulso
Más de 200,000 hogares sin luz en Ucrania

Por AP

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
Más de 200,000 hogares sin luz en Ucrania

KIEV, Ucrania.- Cientos de miles de personas en las partes del sur de Ucrania ocupadas por Rusia se quedaron sin electricidad el domingo debido a ataques de drones ucranianos que dañaron las redes energéticas, según las autoridades instaladas por el Kremlin allí.

Mientras tanto, Moscú sigue bombardeando la red energética de Ucrania en ataques nocturnos que mataron al menos a dos personas, según funcionarios ucranianos. Más de 200.000 hogares en la parte de la región de Zaporiyia, en la parte de Ucrania controlada por Rusia, no tenían electricidad el domingo, según el gobernador local instalado por el Kremlin.

En una publicación en Telegram, Yevgeny Balitsky dijo que casi 400 asentamientos han visto interrumpido su suministro debido a daños en las redes eléctricas por ataques de drones ucranianos.

Rusia ha atacado la red eléctrica de Ucrania, especialmente en invierno, a lo largo de casi cuatro años de guerra. Su objetivo es debilitar la voluntad de resistencia de los ucranianos en una estrategia que los funcionarios de Kiev llaman "convertir el invierno en arma".

Rusia apuntó a la infraestructura energética en la región de Odesa durante la noche del domingo, según el Servicio de Emergencia de Ucrania. Se desató un incendio que fue rápidamente extinguido. Al menos seis personas resultaron heridas en la región de Dnipropetrovsk debido a los ataques rusos, informó el servicio de emergencia.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó en una publicación en Telegram que la reparación del sistema energético del país sigue siendo un desafío, "pero estamos haciendo todo lo posible para restaurarlo todo lo más posible rápido".

Dijo que dos personas murieron en ataques nocturnos en todo el país que afectarán a Sumy, Járkiv, Dnipro, Zaporiyia, Khmelnytskyi y Odesa. En total, más de 1.300 drones de ataque, 1.050 bombas aéreas guiadas y 29 misiles de varios tipos fueron utilizados por Rusia para atacar a Ucrania esta semana, añadió.

