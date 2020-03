Más de 300 muertos y unos 25 mil contagios en América pese a cuarentenas

Casi 300 muertos, más de 25.000 contagios, cientos de extranjeros varados en distintos aeropuertos de América y el endurecimiento de medidas, como cuarentenas totales, es la radiografía de la expansión del coronavirus en el continente desde que se registró el primer caso hace casi un mes.



VIAJEROS VARADOS



De los 60.000 turistas que saldrán de Cuba en los próximos días 1.931 son españoles. El Gobierno de la isla anunció el cierre de sus fronteras excepto a residentes (cubanos y extranjeros) a partir del martes 24 para minimizar la entrada de casos de coronavirus, que ya deja un muerto y 21 contagiados.



En Colombia, el aeropuerto El Dorado de Bogotá fue transformado en un inesperado hotel para extranjeros que ahora disponen de 224 camas para descansar mientras esperan los vuelos, cada vez más escasos, para regresar a sus países antes del lunes 23, cuando entrará en vigencia la suspensión por 30 días del ingreso de viajeros procedentes del exterior, incluidos colombianos.



Cientos de extranjeros, principalmente argentinos y chilenos, están varados desde el miércoles en diferentes aeropuertos de Brasil por las restricciones aéreas en toda la región impuestas por la crisis del coronavirus y denuncian que están aglutinados en las terminales aéreas expuestos a contraer la enfermedad.



Los turistas varados en Brasil están a la espera de que sus países puedan repatriarlos o de que las aerolíneas con las que tienen pasaje reprogramen los vuelos que fueron cancelados.



En Punta Cana, principal destino turístico de República Dominicana, hay unos 400 turistas varados en el aeropuerto, en su mayoría argentinos. Hay también de otros países suramericanos, como Perú y Bolivia, pero en su mayoría argentinos, que no pueden salir por el cierre de fronteras.



El Gobierno de Canadá está intentando repatriar a los canadienses que se han quedado varados en varios países, entre ellos Perú y España, por el cierre de fronteras.



Y luego de que en los últimos días más de 10 vuelos hacia Suramérica fueran cancelados, más de un centenar de extranjeros de Argentina, Chile y Perú han cumplido varios días varados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



SE EXTIENDEN LAS CUARENTENAS



En EE.UU., principal foco del virus en América, se han reportado 307 muertos y más de 25.000 casos, según cálculos de la Universidad Johns Hopkins, razón por la cual se ha pedido la declaratoria de cuarentena en todo el país, sin embargo, el Gobierno de Donald Trump no lo considera necesario por ahora.



Por el contrario, el estado de Nueva York decretó que todos los empleados de servicios no esenciales deberán trabajar desde sus hogares, mientras que en California se inició una cuarentena de la que solo se libran los servicios básicos.



En la misma línea, varios gobernadores mexicanos han tomado iniciativas contra el COVID-19 ante la inacción que perciben del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien considera que el país todavía está en una fase inicial de la pandemia y evita tomar medidas drásticas que afecten a la economía.



Entre las medidas adoptadas por algunos gobernadores está el cierre de los colegios y de algunos sitios turísticos como Chichén Itzá. En el país ya se reportan 207 contagiados y dos muertos.



Cuarentenas totales y restricciones parciales a la movilidad también han sido declaradas en gran parte de Suramérica y Centroamérica.



NO CESAN LOS CONTAGIOS



Brasil es después de EE.UU., el país con más casos y muertos en América, este sábado reportó 18 fallecimientos y 1.128 contagios.



El Gobierno dijo que "como ya fue admitida la transmisión local y comunitaria del virus (ya no es posible rastrear los casos), ahora todos los casos de pacientes con síntomas de la enfermedad pasan a ser considerados sospechosos, por lo que ya no tiene sentido divulgar ese número".



Ecuador, con 7 muertos y 532 contagiados, se mantiene toque de queda a nivel nacional, de 19.00 hora local hasta las 05.00 del día siguiente.



Chile informó este sábado de la primera muerte por el COVID-19 y cifró los casos en 537 mientras el país está bajo estado de excepción por catástrofe, con las clases suspendidas y fronteras, centros comerciales, cines, restaurantes y comercios que no sean de primera necesidad cerrados.



Perú, que se encuentra en cuarentena obligatoria, sumó también este sábado la quinta víctima mortal y los casos subieron a 318.



Argentina ya suma 4 muertos y 158 contagios, en medio del aislamiento obligatorio para toda la población, pero ante la violación a esta medida el Gobierno contempla la posibilidad de instaurar un "estado de sitio".



República Dominicana, con 3 fallecidos y 112 contagios, permanece en estado de emergencia y desde el viernes está en toque de queda entre las 20.00 hora local y las 6.00 de la mañana siguiente hasta el 3 de abril, además del cierre de fronteras, de comercios no esenciales y el veto a las actividades culturales o deportivas.



Paraguay, con un muerto y 18 casos confirmados, permanece en cuarentena hasta el 12 de abril.



Venezuela informó de 70 casos y están suspendidas las actividades escolares y laborales con excepción de áreas prioritarias.



Uruguay tiene 110 enfermos y está vigente la suspensión de clases, de espectáculos y de la mayoría de actividades vinculadas con el sector público.



Panamá ya reporta 245 contagios y 3 fallecidos, por lo que todos los comercios de sectores no esenciales estarán cerrados por 30 días y están suspendidas las clases hasta el 7 de abril.



Guatemala registra una muerte, 17 afectados y está bajo toque de queda desde hoy y por ocho días. En Honduras, con 24 casos, se ordenó el toque de queda "absoluto" en todo el territorio.



El Salvador tiene tres casos y está en emergencia nacional y estado de excepción. Nicaragua solo registra dos casos.



En Puerto Rico hay un muerto y 21 positivos, en la isla de Guadalupe otro deceso y 51 contagios y en Trinidad y Tobago se reportan 49 casos, la mayoría viajeros que habían sido puestos en cuarentena tras estar en un barco crucero.



Haití decretó un toque de queda y el estado de emergencia sanitaria en el país, que posee la infraestructura médica más frágil del continente americano, tras confirmar dos casos.



EE.UU., MÉXICO Y CANADÁ BLINDAN FRONTERA



EE.UU., Canadá y México acordaron que en sus fronteras solo se restringirá el tráfico "no esencial" y coincidieron en la importancia de preservar el comercio y los servicios críticos, independientemente de las restricciones de viaje" de cada país.



En el caso entre México y EE.UU. se decretó el cierre de la frontera común a partir de este sábado y durante 30 días para los "viajes no esenciales".



En Canadá, con 1.146 casos de COVID-19 y 13 muertes, varias provincias han declarado el estado de emergencia, prohibiendo aglomeraciones y cerrando locales públicos como restaurantes, bares, bibliotecas o centros comunitarios.



GOLPE POLÍTICO



La crisis del coronavirus causó este sábado la renuncia de los ministros de Salud Pública y de Trabajo de Ecuador.



Mientras el órgano electoral de Bolivia anunció el aplazamiento de las elecciones que estaban previstas para el 3 de mayo, sin determinar una nueva fecha, debido a la situación por el coronavirus en el país, que registra ya 19 casos confirmados.



El viernes, la ministra de Salud de Perú, Elizabeth Hinostroza, había sido destituida tras el avance del virus en el país.