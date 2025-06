Más de 55 mil palestinos fallecen en la guerra en Gaza

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — El número de palestinos muertos en la guerra de 20 meses entre Israel y Hamás ha superado los 55.000, informó el miércoles el Ministerio de Salud de Gaza, y los hospitales indicaron que al menos 21 personas fallecieron cuando se dirigían a los sitios de distribución de ayuda.

Las circunstancias de los decesos reportados cerca de los centros no estuvieron claras de inmediato. El ejército israelí dijo el miércoles que efectuó disparos de advertencia en el centro del territorio hacia "sospechosos" que representaban una amenaza para las tropas.

La Fundación Humanitaria de Gaza, que opera los centros de distribución de ayuda, señaló que al menos cinco de sus trabajadores humanitarios locales murieron en un ataque, del que culpó a Hamás, cuando se dirigían a uno de los recintos.

El Ministerio de Salud gazatí no distingue entre civiles y combatientes, pero ha indicado que mujeres y niños constituyen más de la mitad de los 55.000 muertos. Israel afirma que solo ataca a militantes y culpa a Hamás de las muertes de civiles, acusando a los insurgentes de esconderse entre la población al operar en zonas pobladas.

Según el departamento, 55.104 personas han perecido desde el inicio de la guerra y 127.394 más han resultado heridas. Se cree que muchas más están enterradas bajo los escombros o en áreas inaccesibles para los médicos. La cifra no incluía los decesos registrados el miércoles.

El Ministerio de Salud forma parte del gobierno de Gaza dirigido por Hamás, pero está formado por profesionales médicos que mantienen y publican registros detallados. Sus cifras en conflictos anteriores han coincidido en gran medida con las de expertos independientes, aunque Israel las ha cuestionado.

También el miércoles, Israel dijo que sus fuerzas recuperaron los restos de otros dos rehenes en Gaza. Los insurgentes tienen aún a 53 cautivos, de los que se cree que menos de la mitad siguen vivos.

Bajas en centros de ayuda, según funcionarios de salud

Catorce personas perdieron la vida cuando se dirigían a recoger ayuda cerca de la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja, según funcionarios de salud gazatíes. Sus cadáveres fueron trasladados al Hospital Nasser, en Jan Yunis. En el centro del territorio, el Hospital Al-Awda dijo que otras siete personas murieron cuando se dirigían a un sitio de distribución de ayuda.

El ejército israelí indicó que las tropas efectuó tiros de advertencia antes del amanecer hacia personas que identificó como sospechosas "que avanzaban representando una amenaza" en el centro del enclave. No realizó comentarios sobre los reportes de bajas en el sur de la Franja.

Safaa Farmawi contó que su hija, Ghazal Eyad, de 16 años, fue asesinada cuando se dirigía a recoger alimentos en Rafah.

"Mi hija y yo fuimos a buscar ayuda, ella llegó antes que yo, busqué a mi hija pero no pude encontrarla. La gente me dijo que mi hija fue martirizada", dijo Farmawi a The Associated Press.

Se han registrado tiroteos casi diarios mientras las multitudes se dirigen a los centros de ayuda administrados por un grupo de reciente creación rechazado por Naciones Unidas. Testigos palestinos de balaceras anteriores han apuntado que las fuerzas israelíes dispararon hacia la multitud. El ejército ha reconocido haber efectuado disparos al aire hacia quienes, según dijo, se acercaron a sus soldados de forma sospechosa.

La fundación afirma que no ha habido violencia dentro o alrededor de los recintos. Ha advertido a la gente que se no se salga de las rutas designadas y recientemente pausó la entrega para discutir medidas de seguridad con el ejército.

Fundación reporta la muerte de trabajadores

La FHG acusó a Hamás de atacar un autobús que transportaba a dos docenas de sus trabajadores palestinos que ayudaban a entregar ayuda. En un comunicado, señaló que al menos cinco personas murieron, varias más resultaron heridas y teme que algunas puedan haber sido tomadas como rehenes.

El ataque ocurrió mientras el equipo se dirigía a uno de sus centros de distribución en una zona al oeste de Jan Yunis, explicó la nota.

"Estamos desconsolados y nuestros pensamientos y oraciones están con cada víctima, con cada familia y con cada persona que sigue desaparecida", agregó.

La AP no pudo confirmar el relato de la fundación.

Nuevo reparto de ayuda, empañado por el caos

El sistema de reparto de ayuda puesto en marcha el mes pasado se ha visto marcado por el caos y la violencia, mientras que un sistema de larga data administrado por la ONU ha tenido problemas para entregar alimentos debido a las restricciones israelíes y al colapso del orden público, a pesar de que Israel alivió el bloqueo total que impuso al territorio entre principios de marzo y mediados de mayo.

Expertos y trabajadores humanitarios sostienen que el hambre está muy extendida y que el territorio, que tiene alrededor de dos millones de habitantes, está en riesgo de hambruna si Israel no levanta completamente su bloqueo y detiene su campaña militar, que reanudó en marzo después de dar por finalizado un alto el fuego con Hamás.

Israel afirma que el nuevo sistema de distribución de ayuda está diseñado para evitar que Hamás desvíe los suministros, pero las agencias de la ONU y los principales grupos de ayuda dicen que no hay evidencia de un desvío sistemático.

Indican que el nuevo sistema viola los principios humanitarios al permitir que Israel controle quién recibe ayuda y al fomentar más desplazamientos masivos mientras los palestinos tratan de acceder a los tres centros operativos, dos de ellos en la ciudad más al sur del territorio, Rafah, que ahora es una zona militar prácticamente deshabitada.

Israel recupera los restos de otros dos rehenes

Las autoridades israelíes identificaron a uno de los rehenes recuperados como Yair Yaakov , quien fue asesinado durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y cuyo cuerpo fue llevado a Gaza. Su pareja y dos hijos también fueron tomados como rehenes y quedaron libres durante una tregua al principio de la guerra.

La identidad del segundo rehén no ha sido revelada.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que los cuerpos fueron recuperados en una operación "compleja", pero no ofreció más detalles. Según el ejército, fueron recuperados en Jan Yunis.

La guerra comenzó cuando militantes liderados por Hamás mataron alrededor de 1.200 personas, en su mayoría civiles, el 7 de octubre y tomaron a 251 más como rehenes. Más de la mitad de los cautivos han sido liberados en acuerdos de alto el fuego o de otro tipo. Las fuerzas israelíes han rescatado a ocho con vida y recuperaron los restos de docenas más.

Hamás ha dicho que solo liberará a los rehenes restantes a cambio de más prisioneros palestinos, de un alto el fuego duradero y de una retirada completa de Israel. Ha ofrecido entregar el poder a un comité palestino independiente políticamente, pero no ha accedido al desarme.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha rechazado esos términos y afirmó que su país solo aceptará treguas temporales para facilitar el regreso de los rehenes. Se ha comprometido a continuar la guerra hasta que todos los rehenes sean devueltos y Hamás sea derrotado o desarmado y enviado al exilio.

Netanyahu dice que Israel controlará Gaza de forma indefinida y facilitará lo que denomina como emigración voluntaria de gran parte de su población a otros países. Los palestinos y la mayoría de la comunidad internacional rechazan esos planes al considerarlos una expulsión forzosa que podría violar el derecho internacional.