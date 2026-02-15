logo pulso
CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Más garantías de seguridad, pide líder ucraniano

El presidente agradeció a sus aliados internacionales su apoyo en la defensa de su territorio

Por AP

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Kiev, Ucrania.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció a sus aliados internacionales por su apoyo, pero indicó que aún quedaban preguntas sobre las futuras garantías de seguridad para su país.

En su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania, Zelenski agradeció repetidamente a los aliados estadounidenses y europeos para ayudar a Ucrania a proporcionarle sistemas de defensa antiaérea que protejan infraestructura como las centrales energéticas y "salvan vidas".

Al hablar con los reporteros, Zelenski cuestionó cómo funcionaría el concepto de una zona de libre comercio —propuesta por Estados Unidos— en la región del Donbás, que, según Rusia, Kiev debe ceder para lograr la paz.

También afirmó que los estadounidenses quieren la paz lo más rápido posible y que el equipo de Estados Unidos desea firmar todos los acuerdos sobre Ucrania al mismo tiempo, mientras que Kiev quiere que primero se firmen las garantías sobre la futura seguridad del país.

Las naciones europeas, entre las que están Reino Unido y Francia, ya han dicho que enviarán tropas a Ucrania para garantizar su futura seguridad. También se espera que Estados Unidos participe y actualmente hay conversaciones en curso sobre la naturaleza del apoyo de Washington.

Las autoridades rusas se oponen a cualquier presencia de tropas extranjeras en Ucrania, indicó Zelenski, porque el presidente ruso Vladímir Putin quiere tener la oportunidad de atacar Ucrania de nueva cuenta.

Las conversaciones se celebran en un contexto de combates continuos a lo largo de la línea del frente, de aproximadamente 1.250 kilómetros (750 millas); de incesantes bombardeos rusos sobre zonas civiles y la red eléctrica ucraniana, y de los operativos casi diarios de Kiev con drones de largo alcance contra activos vinculados a la guerra en territorio ruso.

Durante las negociaciones, las autoridades rusas han insistido en que Ucrania ceda más territorio en el este del país para poner fin a la guerra. Pero Zelenski dijo a The Associated Press que era "un poco loco" sugiriendo que Ucrania se retire de su propio territorio o lo intercambie.

Miles de ucranianos han muerto defendiendo la región del Donbás, dijo, señalando que 200.000 personas también viven allí y no sería aceptable entregarlas, en los hechos, a Rusia.

