Matan a palestino que cruzó la línea amarilla

Jerusalén.- El Ejército israelí mató a un palestino este domingo después de que supuestamente cruzara la conocida como ´línea amarilla´ en la zona sur de la Franja de Gaza, según un comunicado compartido en sus canales oficiales este lunes.

"Ayer domingo, tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel que operaban en el sur de la Franja de Gaza identificaron a un terrorista que cruzó la Línea Amarilla y se acercó a las tropas, lo que representaba una amenaza inminente para su seguridad", señala la nota castrense.

"Tras la identificación, las tropas eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza", añade el mensaje.

Además, el Ejército israelí mató a tiros este domingo a una mujer palestina en Beit Lahia, en la zona norte de la Franja de Gaza, según confirmaron a EFE fuentes médicas del hospital gazatí Al Shifa.

Casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla; la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave. El número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor de la tregua supera ya los 600 fallecidos.