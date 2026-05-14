logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

Fotogalería

Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Matan en Beirut a 12 personas

Israel lanza serie de drones contra una carretera libanesa

Por AP

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Matan en Beirut a 12 personas

Beirut, Líbano.- Ataques aéreos israelíes alcanzaron el miércoles a siete vehículos en Líbano —tres de ellos sobre la autopista principal al sur de Beirut— y causaron la muerte de 12 personas, incluidas una mujer y sus dos hijos, informó el Ministerio libanés de Salud.

El ejército israelí indicó que lanzó ataques contra la infraestructura de Hezbollah en varias zonas del sur de Líbano, horas después de hacer un llamado para que los residentes de seis poblados en el sur del país evacuaran la zona.

Naciones Unidas también han acusado a Hezbollah de lanzar ataques con drones cerca de sus fuerzas de paz en el sur de Líbano, y el mensaje del secretario general António Guterres para las dos partes es que deben respetar el alto el fuego y poner fin a todos los ataques, indicó el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq.

Dos de los ataques del miércoles alcanzaron una autopista que conecta a Beirut con la ciudad portuaria de Sidón, mientras que un tercero impactó la localidad de Saadiyat, cerca de la concurrida autopista, según la Agencia Nacional de Noticias. El Ministerio de Salud afirmó que esos ataques dejaron un total de ocho muertos, incluyendo la madre y los niños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Mientras que a primera hora de la tarde se registró un cuarto ataque cerca de la entrada norte de Sidón, dejando un muerto y un herido, informó el ministerio. Añadió que otros tres ataques con drones contra automóviles en el sur del país cobraron la vida de tres personas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Senador brasileño niega irregularidades tras solicitud a Vorcaro
    Senador brasileño niega irregularidades tras solicitud a Vorcaro

    Senador brasileño niega irregularidades tras solicitud a Vorcaro

    SLP

    AP

    Vorcaro está acusado de fraude millonario en Banco Master y busca acuerdo con autoridades.

    ICE ofrece apoyo de seguridad para el Mundial en Estados Unidos
    ICE ofrece apoyo de seguridad para el Mundial en Estados Unidos

    ICE ofrece apoyo de seguridad para el Mundial en Estados Unidos

    SLP

    El Universal

    El DHS informó que ICE no realizará controles migratorios en los partidos, pero activistas mantienen reservas.

    INE propone aplazar elección judicial a 2028 para ahorrar 2 mil mdp
    INE propone aplazar elección judicial a 2028 para ahorrar 2 mil mdp

    INE propone aplazar elección judicial a 2028 para ahorrar 2 mil mdp

    SLP

    El Universal

    El análisis entregado a la Jucopo identifica retos normativos y logísticos para la elección judicial en 2027.

    Gobierno Trump suspende fianza para aficionados del Mundial
    Gobierno Trump suspende fianza para aficionados del Mundial

    Gobierno Trump suspende fianza para aficionados del Mundial

    SLP

    AP

    La flexibilización responde a solicitudes de la FIFA y busca mejorar la experiencia de los aficionados.