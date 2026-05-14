Matan en Beirut a 12 personas

Beirut, Líbano.- Ataques aéreos israelíes alcanzaron el miércoles a siete vehículos en Líbano —tres de ellos sobre la autopista principal al sur de Beirut— y causaron la muerte de 12 personas, incluidas una mujer y sus dos hijos, informó el Ministerio libanés de Salud.

El ejército israelí indicó que lanzó ataques contra la infraestructura de Hezbollah en varias zonas del sur de Líbano, horas después de hacer un llamado para que los residentes de seis poblados en el sur del país evacuaran la zona.

Naciones Unidas también han acusado a Hezbollah de lanzar ataques con drones cerca de sus fuerzas de paz en el sur de Líbano, y el mensaje del secretario general António Guterres para las dos partes es que deben respetar el alto el fuego y poner fin a todos los ataques, indicó el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq.

Dos de los ataques del miércoles alcanzaron una autopista que conecta a Beirut con la ciudad portuaria de Sidón, mientras que un tercero impactó la localidad de Saadiyat, cerca de la concurrida autopista, según la Agencia Nacional de Noticias. El Ministerio de Salud afirmó que esos ataques dejaron un total de ocho muertos, incluyendo la madre y los niños.

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Mientras que a primera hora de la tarde se registró un cuarto ataque cerca de la entrada norte de Sidón, dejando un muerto y un herido, informó el ministerio. Añadió que otros tres ataques con drones contra automóviles en el sur del país cobraron la vida de tres personas.