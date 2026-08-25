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Matan en Sudán del Sur a cascos azules

Por AP

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Matan en Sudán del Sur a cascos azules
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      Yuba, Sudán del Sur.- Dos cascos azules de Naciones Unidas murieron cuando hombres armados emboscaron una patrulla que se dirigió a una zona remota de Sudán del Sur, según la Misión de la ONU en la nación africana.

      Otros siete resultaron heridos en el ataque —tres cascos azules, dos miembros de la policía sursudanesa y dos empleados civiles de la misión— , indicó la misión conocida como UNMISS en un comunicado. Los dos cascos azules fallecidos eran de Etiopía, dijo el portavoz de la ONU Stéphane Dujarric.

      La misión señaló que desplegó una "Fuerza de Reacción Rápida" para asegurar la zona y apoyar la respuesta de emergencia tras el ataque. La patrulla se dirigió a la zona de Pajut, en el estado de Jonglei, cuando fue atacada.

      "Esa violencia mortal dirigida contra el personal de UNMISS, que presta servicio para apoyar la paz en Sudán del Sur, es inaceptable", declaró Anita Kiki Gbeho, jefa de la UNMISS.

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      Los asesinatos elevan a nueve el número de cascos azules muertos a manos de milicias desde el 1 de enero, dijo Dujarric.

      La violencia es generalizada en Sudán del Sur, donde las tropas gubernamentales enfrentan a combatientes y milicias leales al líder opositor Riek Machar, quien fue suspendido el año pasado como vicepresidente.

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