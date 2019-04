May, abierta a una prórroga flexible del "Brexit" hasta que haya pacto salida

BRUSELAS, Bélgica (EFE).- La primera ministra británica, Theresa May, se mostró hoy abierta a una prórroga del "brexit" que permita al Reino Unido salir de la Unión Europea tan pronto como el Parlamento británico haya aprobado un acuerdo de retirada.



"He pedido una extensión hasta el 30 de junio, pero lo que es importante es que cualquier extensión nos permita salir en el momento en el que ratifiquemos el acuerdo de salida, de modo que podamos salir el 22 de mayo", dijo May a su llegada a la cumbre de líderes europeos que deben decidir si conceden esta prórroga.



El Gobierno británico solicitó una prórroga hasta el 30 de junio, pero el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha propuesto a los 27 conceder una más larga, como máximo de un año, que permita al Reino Unido salir cuando esté listo para ello.



Preguntada directamente sobre si estaría dispuesta a aceptar una prórroga más allá del 30 de junio, May dijo que ha sido "clara" en que la petición del Gobierno es una extensión hasta esa fecha, pero insistió en que "lo importante" es que el país pueda marcharse en cuanto se ratifique el acuerdo de retirada, lo que "permitiría salir el 22 de mayo".



"He trabajado para asegurar que podemos dejar la UE. De hecho, podríamos haberla dejado ya, pero el Parlamento no ha aprobado el acuerdo de retirada, así que necesitamos tiempo adicional para garantizar que podamos encontrar un acuerdo en el Parlamento que nos permita salir de forma suave y ordenada, que es del interés de todos", afirmó.



La primera ministra británica insistió en que su Gobierno "continúa tratando de encontrar una salida" a través de las conversaciones "serias y constructivas" con la oposición laborista.



"Estoy trabajando para asegurar que podemos dejar la UE en el calendario que el Gobierno quiere. Quiero que seamos capaces de salir de la UE de forma ordenada tan pronto como sea posible", afirmó.



El objetivo de May sigue siendo que la retirada del Reino Unido se produzca el 22 de mayo, lo que evitaría la celebración de elecciones europeas en el Reino Unido y que representantes británicos tengan que incorporarse a las instituciones comunitarias.