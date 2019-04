May urge a los diputados a resolver el bloqueo del "brexit" lo antes posible

LONDRES (EFE).- La primera ministra británica, Theresa May, urgió este jueves a los diputados a "resolver" el bloqueo del "brexit" "lo antes posible" a fin de abandonar la Unión Europea con un acuerdo.



La líder conservadora compareció hoy en la Cámara de los Comunes tras haber acordado este miércoles con la UE una nueva extensión del proceso de salida del bloque comunitario, hasta el 31 de octubre, un "compromiso" a medio camino entre la extensión corta por la que abogaba Francia y la más larga que prefería Alemania.



"Mi prioridad es cumplir con el 'brexit' y hacerlo de una manera ordenada, que no altere las vidas de la gente, por lo que sigo creyendo que debemos dejar la Unión Europea con un acuerdo lo antes posible", afirmó hoy la "premier".



May calificó de "complicadas" las negociaciones con los otros 27 miembros del bloque comunitario en Bruselas durante la pasada cumbre extraordinaria, donde "muchos socios europeos comparten nuestra profunda frustración (...) sobre el actual bloqueo".



"Es nuestro deber nacional (hallar una solución) como miembros electos de esta Cámara y nada es hoy más acuciante o más vital", subrayó la jefa del Ejecutivo.



"Las opciones a las que nos enfrentamos son escasas y el calendario está claro. Creo que ahora debemos darnos prisa en nuestros esfuerzos por hallar un consenso sobre un acuerdo que redunde en el interés nacional", añadió la política tory, que ha visto cómo el Parlamento rechazaba su acuerdo en tres ocasiones.



Apuntó, además, que su Ejecutivo continúa manteniendo negociaciones con el opositor Partido Laborista, que reanuda hoy mismo, a fin de poner fin a la situación de bloqueo político.



En este sentido, reconoció que pactar con la oposición "no es la práctica habitual en la política británica", si bien incidió en que para lograr un acuerdo "exitoso" se "requerirá un compromiso por ambas partes".



El mandato de la actual Comisión Europea termina en principio el mismo 31 de octubre y, por tanto, Londres no elegiría a un nuevo comisario europeo.



May había solicitado una prórroga hasta el 30 de junio, mientras que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, apostaba por una más larga, como máximo de un año, que permita al Reino Unido salir de la UE tan pronto como esté listo, lo que supondría que Londres tendría que convocar elecciones europeas.