Mayoría desea nuevo candidato presidencial demócrata, según sondeo

Según una encuesta reciente, la mayoría de los demócratas considera que un mandato de Joe Biden es suficiente, pese a que el presidente insiste en que pretende buscar la reelección en 2024.

La nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra que sólo el 37% de los demócratas quieren que Biden busque un segundo mandato, en comparación con el 52% de las semanas previas a las elecciones intermedias de noviembre pasado.

Si bien Biden ha pregonado sus victorias legislativas y su capacidad para gobernar, la encuesta sugiere que relativamente pocos adultos estadounidenses le otorgan calificaciones altas en cualquiera de las dos. Las entrevistas de seguimiento a los encuestados sugieren que muchos creen que la edad del actual presidente de 80 años es una carga, al momento en que algunos se enfocan en su tos, su forma de andar, sus errores y la posibilidad de que el trabajo más estresante del mundo sea más adecuado para alguien más joven.

"Honestamente, yo creo que sería demasiado viejo", dijo Sarah Overman, de 37 años, una demócrata que trabaja en educación en Raleigh, Carolina del Norte. "Nos vendría bien alguien más joven en el cargo".

Al tiempo que el presidente se prepara para dar su discurso sobre el Estado de la Unión el martes, tiene la oportunidad de confrontar dudas fundamentales sobre su competencia para gobernar. Biden se ha apoyado enormemente en sus antecedentes políticos para decir que está más que preparado para la tarea. Cuando se le ha preguntado si a su edad puede con las responsabilidades que conlleva ser presidente, suele responder como si aceptara un desafío: "Mírenme".

Los candidatos demócratas se desempeñaron mejor de lo esperado en las elecciones intermedias de 2022, un testimonio del mensaje de Biden de que está defendiendo la democracia y elevando a la clase media. Los demócratas ampliaron su control del Senado por un escaño y perdieron por muy poco la mayoría en la Cámara de Representantes a pesar de que la historia indicaba que habría una ola republicana.