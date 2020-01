Meghan habría volado a Canadá dejando a Harry con la reina Isabel II

Luego de que Meghan Markle y el príncipe Harry anunciaron que se separan de sus deberes reales y de las actividades de la familia real, se ha informado que la exactriz tomó un vuelo a Canadá para reunirse con su hijo Archie, quien se habría quedado al cuidado de la mamá de Meghan, mientras su esposo resuelve sus problemas con la reina Isabel II.

Según "Daily Mail", la duquesa de Sussex no tenía planeado quedarse más tiempo en Inglaterra después de sus vacaciones en Canadá, y que el príncipe Harry la alcanzará lo antes posible. Meghan y Harry anunciaron este miércoles que darán un paso atrás como miembros de la familia real para tener independencia económica, aunque seguirían apoyando a corona inglesa con su participación.

Noticia que, por cierto, fue como una bomba para la reina Isabel II, quien no estaba enterada de su decisión.

Y tras las declaraciones de los duques de Sussex, el escándalo que se ha provocado y la decisión de Meghan de irse de Reino Unido rumbo a Canadá, voceros del palacio aseguran que este problema se resolverá lo antes posible. "En días, no en semanas".

Además, trascendió que gente cercana a Meghan y Harry les pidieron que no hicieran esa declaración, súplica que fue ignorada por los duques.

Es importante decir que Meghan Markle sigue siendo ciudadana estadounidense, pues desde su boda con el príncipe Harry no obtuvo la ciudadanía británica.