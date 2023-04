Melania, la gran ausente en un día clave para Donald Trump

A-AA+

El expresidente estadounidense, Donald Trump, fue acusado el martes de 34 cargos por falsificación de documentos mercantiles. Viajó a Nueva York para comparecer y luego regresó a Mar-a-Lago a dar un discurso afirmando que su única culpa es defender los intereses de los estadounidenses. Fue un día largo para Trump... y solitario.

La gran ausente de la jornada fue su esposa, Melania. No viajó con él a Nueva York y tampoco estuvo presente en el mensaje que dio su marido. Sólo estuvieron sus hijos Donald, Eric y Tiffany. Tampoco Ivanka, la favorita, estuvo acompañando a su padre, ni Barron, el hijo de Trump con Melania.

"Tengo una familia maravillosa y han hecho un trabajo fantástico", aseguró en su mensaje el exmandatario, de 76 años. "Tengo un hijo aquí (Don Jr.) que ha hecho un gran trabajo; otro hijo aquí (Eric), que ha hecho un gran trabajo, e Ivanka". Pero ella no estaba. Luego, habló de Barron. "Él será grandioso algún día. Es alto y es inteligente". Ni una sola mención para Melania, con quien se le vio apenas una semana atrás.

Melania no quiere saber del caso de Stormy Daniels, aseguran

De acuerdo con la revista People, que consultó a fuentes cercanas a Melania, ella "está haciendo su vida" y "aún se siente feliz en Mar-a-Lago", pero "sigue enojada y no quiere oír nada" sobre el supuesto pago que Trump hizo a Stormy Daniels para que no hablara de su relación; o a la exmodelo Karen McDougal, con quien también habría tenido una relación, según la acusación. Otro cargo es por supuestamente haber dado dinero al portero de la Torre Trump para que callara sobre un supuesto hijo que Trump tuvo fuera del matrimonio.

Sin embargo, la fuente dijo a People que Melania seguirá estando al lado de su marido. "No esperaban la acusación, pero Melania lo apoya. Eso es lo que hace. Son una familia", aseguró. "Ella sabe quién es su esposo y mantiene su vida con su familia y algunos amigos".

En cuanto a Ivanka, ella y su marido, Jared Kushner, estaban en Wyoming para celebrar la Pascua, un viaje que ya han hecho en los últimos años dijo una fuente al diario The New York Post. Sin embargo, subrayó que Ivanka apoya a su padre en todo.

Michael LaRosa, exportavoz de la primera dama Jill Biden, consideró "significativa" la ausencia de Melania en el discurso de su marido. "Antes de que Trump apareciera en la entrada, contuve la respiración, esperando a ver si la ex primera dama estaría a su lado, estrechándole la mano y mostrándole amor y apoyo incondicionales", dijo LaRosa. "Habría habido mucha fuerza en esa imagen".