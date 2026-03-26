Melania Trump aparece con un robot humanoide

Washington.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, apareció acompañada de un robot humanoide en una cumbre celebrada en la Casa Blanca destinada a empoderar a la infancia a través de la educación y la tecnología.

La esposa de Donald Trump fue anfitriona de una reunión con otras 45 primeras damas, entre ellas la francesa Brigitte Macron, y representantes de 28 empresas tecnológicas para presentar su iniciativa ´Fostering the Future Together´ (Fomentando el futuro juntos).

Melania Trump sorprendió al aparecer en el evento educativo caminando junto a un robot humanoide de fabricación estadounidense, apodado Figura 3, el que dio la bienvenida a los asistentes con unas breves palabras en varios idiomas y luego se retiró de la sala.

En su discurso de apertura, Melania Trump afirmó que la próxima generación estará marcada por el uso de la inteligencia artificial (IA) en el aprendizaje y por el surgimiento de educadores humanoides para estudiar en casa, como Figura 3.

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