Melania Trump sale en defensa de su hijo

La primera dama de EE.UU., Melania Trump, sacó este miércoles las uñas para defender a su hijo, Barron, y arremetió contra la profesora Pamela Karlan, que mencionó al pequeño durante una audiencia en el Congreso sobre la posible apertura de un juicio político contra el presidente, Donald Trump.



"Un menor merece privacidad y debería ser apartado de la política. Pamela Karlan, deberías estar avergonzada por tu comparecencia pública llena de enfado y que fue parcial, y de haber usado a un niño para hacerlo", manifestó en Twitter Melania, que suele guardar un perfil bajo.



La primera dama no fue la única que arremetió contra Karlan. La campaña presidencial de Trump para 2020 y varios comentaristas televisivos también criticaron a la profesora, que enseña derecho en la Universidad de Stanford y que ofreció en el Congreso su visión del juicio político como experta en el tema.



En esa audiencia, Karlan explicó la diferencia entre los presidentes, elegidos democráticamente, y los reyes, que no tienen que responder ante un electorado.



"Les daré un ejemplo -dijo en el contexto de esa explicación- hay un ejemplo que muestra la diferencia entre él (Trump) y un rey, que es, que la Constitución dice que no existen títulos nobiliarios. Así que, aunque el presidente puede llamar a su hijo Barron, no puede hacerle un barón".



La ocurrencia de la académica provocó la risa de algunos miembros del comité judicial de la Cámara de Representantes, donde se desarrolló la audiencia.



Sin embargo, los republicanos dejaron clara su irritación y, de hecho, el representante por Florida Matt Gaetz salió inmediatamente en defensa de la familia Trump.



Gaetz le reprochó a Karlan el comentario y dijo que "atacar" al hijo del presidente de EE.UU. le hacía "parecer cruel".



La profesora testificó en una audiencia junto a otros tres juristas que debatieron sobre si Trump ha cometido o no algún delito que pueda derivar en su destitución.



Barron Trump, de 13 años, es el hijo pequeño del presidente y el único que tiene con Melania, que es su tercera esposa.



Melania ha sido muy celosa de la privacidad de su hijo y ha intentado alejarlo de la atención mediática en todo momento.