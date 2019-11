Mexicanos presentan denuncia contra Walmart por ataque en El Paso

Al menos 10 ciudadanos mexicanos presentaron una demandas en contra de la empresa Walmart Inc., por los hechos ocurridos el pasado 3 de agosto en El Paso, Texas, donde ocho connacionales perdieron la vida.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió que la firma de abogados Lynn Coyle, en coordinación con el consulado general de México, fue quien presentó las demandas.

"El objetivo de estas acciones presentadas en el Condado de El Paso es responsabilizar a la empresa por no tomar medidas razonables y necesarias para proteger a sus clientes del ataque ocurrido en la sucursal de Cielo Vista en el Paso, Texas", expresó la dependencia.

Por medio de esta demanda, los peticionarios buscan justicia no únicamente para ellos, "sino también seguridad para el público en general", detalló la Cancillería.

La dependencia explicó que a raíz del fallecimiento del abogado Enrique Moreno, quien había sido seleccionado por el Gobierno de México para representar los intereses tanto de las víctimas del atentado como de sus familias que así lo decidieran, se resolvió obtener los servicios de la firma Lynn Coyle.

La firma, agregó, ya colaboraba con el abogado Moreno al coincidir con sus principios y valores, y también se distingue por su compromiso en la defensa de la comunidad mexicana y mexicano-americana en El Paso.

"El Gobierno de México continuará utilizando todos los recursos a su alcance para evitar que este tipo de incidentes se repitan y reparar los daños sufridos por las víctimas. A su vez reitera su compromiso de brindar asistencia y protección a las personas mexicanas en el exterior, sin importar su condición migratoria", apuntó.