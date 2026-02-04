México busca reanudar ventas de petróleo a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó el miércoles que su gobierno sigue en la búsqueda de vías diplomáticas para reanudar las ventas de petróleo a Cuba, que alcanzaron el año pasado casi 500 millones de dólares, y aseguró que la isla está al día con sus pagos.

Sheinbaum defendió una vez más la decisión de su gobierno de seguir apoyando de manera humanitaria a Cuba y dijo que "estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder resolver ese problema" y evitar que México resulte afectada por la amenaza que lanzó la semana pasada el presidente Donald Trump de imponer gravámenes a los países que vendan o suministren crudo a la isla.

Antes del anuncio de Trump, la petrolera estatal Petróleo Mexicanos (Pemex) ya había suspendido en enero los envíos de crudo a Cuba, aunque no ha aclarado las causas de esa decisión.

La paralización de los suministros de México vino en el peor momento para Cuba debido a que desde inicios de año Venezuela —su mayor proveedor energético — también suspendió los envíos a la isla tras la operación que realizaron militares estadounidenses en Caracas para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Según expertos internacionales, el gobierno de Maduro —estrecho aliado del gobierno cubano— enviaba a la isla unos 35.000 barriles diarios, mientras que Rusia mandaba 7.500 barriles al día. De enero a septiembre pasado México mandó a Cuba 19.200 barriles diarios, consistentes en 17.200 de petróleo crudo y 2.000 de productos derivados, de acuerdo con registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, (SEC por sus siglas en inglés).

Al hablar sobre las ventas de crudo a Cuba, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez, se mostró parco y dijo en la conferencia presidencial matutina que la petrolera estatal tenía desde 2023 un solo contrato con la isla y que ese año las ventas alcanzaron 367 millones de dólares.

Rodríguez informó que las ventas de petróleo y derivados a Cuba representaron el año pasado 496 millones de dólares y que la isla no tiene "ninguna factura vencida conforme el contrato".

Al respecto, Sheinbaum agregó que las autoridades cubanas "van pagando como cualquier otro proveedor" y reconoció que lo que se manda por ayuda humanitaria es "mucho más" de lo que se vende por contrato, pero no ofreció detalles.

El directivo petrolero desestimó las afirmaciones de analistas y adversarios del gobierno que sostienen que las operaciones con Cuba estarían afectando a Pemex y señaló que las ventas a la isla representaron el año pasado "menos del 1% de la producción de crudo en términos de la venta" y sostuvo que los suministros "los hacemos por razones humanitarias... también por razones comerciales".

El gobierno mexicano planea enviar esta semana ayuda humanitaria a la isla que enfrenta una compleja situación por la falta de energéticos y severos problemas económicos.