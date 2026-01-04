logo pulso
México trabaja en una respuesta unida

Por EFE

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
A
México trabaja en una respuesta unida

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado que mandatarios de otros países han buscado a su Gobierno tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y anticipó que alistan un pronunciamiento regional conjunto, sin precisar qué naciones participarían.

"Otros presidentes han estado buscándonos y ya pues más tarde o mañana veremos un posicionamiento adicional. Es muy importante para América Latina mantenernos juntos", señaló Sheinbaum cuestionada por medios, a la vez que descartó, "por lo pronto", una llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Añadió que el marco multilateral debe prevalecer y citó la Carta de las Naciones Unidas al reiterar que "condenamos esta intervención en Venezuela".

Sheinbaum sostuvo que México ya emitió un posicionamiento con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y reiteró que su Gobierno se guía por los principios constitucionales de política exterior, en particular la no intervención y la solución pacífica de controversias.

"Nosotros defendemos la doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país, que está establecida en la Constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto", dijo.

Y en este sentido, subrayó que "el artículo segundo de la Carta de Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar, sino una solución multilateral dentro del marco de Naciones Unidas".

