México, una amenaza mayor para EEUU que Rusia: Tucker Carslon

El polémico expresentador de Fox News, Tucker Carlson, acaparó la atención en la Cumbre de Liderazgo Familiar que se realizó el viernes pasado en Des Moines, Iowa, en la que llamó a México una amenaza mayor que Rusia y se mostró a favor de bombardear el país.

En la cumbre, Carlson, despedido de Fox tras publicar un mensaje racista y violento sobre la golpiza de trumpistas a un joven antifascista, entrevistó a seis aspirantes presidenciales republicanos.

Uno de ellos fue el exvicepresidente Mike Pence, quien se quejaba de la administración de Joe Biden ha sido "demasiado lenta" para proporcionar armamento avanzado a Ucrania. "Sé que te postulas para presidente, pero ¿te angustia que los ucranianos no tengan suficientes tanques estadounidenses? Ironizó Carlson, según el recuento del diario The New York Times.

Otro de los aspirantes, Tim Scott, dijo que la ayuda a Ucrania fortalece y vuelve más seguro a Estados Unidos, al golpear a las fuerzas armadas de Rusia. Fue entonces cuando Carlson dijo: "No conozco a nadie [ningún estadounidense] que haya sido asesinado por Rusia. Conozco personalmente a personas que han sido asesinadas por México".

Según Carlson, "el gobierno de México permite que el fentanilo llegue a nuestro país; es parte del asesinato de cientos de miles de estadounidenses. Luego, preguntó: "¿Por qué México es una amenaza menor que Rusia?". Cuando Scott intentó responder, Carlson insistió: "Los rusos no han matado a ningún estadounidense, pero cientos de miles han muerto por culpa de México, pero ¿México es nuestro aliado y Rusia es nuestro enemigo? ¿Cómo funciona eso?".

Carlson fue más allá, al preguntar al gobernador Asa Hutchinson de Arkansas, y quien estuviera al frente de la seguridad fronteriza en el gobierno de George W. Bush, "¿por qué no bombardear a los cárteles mexicanos?". Hutchinson respondió que un ataque así "sería problemático, dado que sería un acto de guerra contra un Estado vecino amigo".

Existe un riesgo sobre México si los republicanos ganan la presidencia: Sarukhán

En Twitter, el exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, reaccionó a los comentarios de Carlson. Señaló que son una evidencia del "peligro que se cierne sobre México en la campaña republicana y sobre todo si los republicanos ganan la presidencia en 2024".

Al mismo tiempo, advirtió que "al cercenar la cooperación con Estados Unidos y decir que el fentanilo no es problema de México", el presidente Andrés Manuel López Obrador "sólo ha envenenado el tema para nuestro país en Estados Unidos y sobre todo con un Partido Republicano trumpizado".

A decir de Sarukhán, "para un presidente que se jacta de que la mejor política exterior es la política interna, son precisamente las flaquezas y errores de las políticas públicas internas de López Obrador las que le abren flancos de vulnerabilidad y presión a nuestro país ante el exterior y particularmente frente a EU. Menudo saldo envenenado le deja a quien lo suceda en 2024".