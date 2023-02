Michelle Obama lleva gira de libro a podcast de 8 episodios

La reciente gira de Michelle Obama para presentar su libro, que incluyó a múltiples celebridades, se convertirá en un podcast.

Audible anunció el miércoles que la exprimera dama de Estados Unidos lanzará el "Michelle Obama: The Light Podcast" el 7 de marzo. Se basa en la gira de Obama para promover libro su más reciente "The Light We Carry", la cual tuvo la participación de invitados especiales como Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Tyler Perry, David Letterman, entre otras celebridades.

"Aunque apenas unos pocos miles de personas pudieron asistir a los eventos, estas increíbles conversaciones ya pueden ser escuchadas por todos", señaló Audible en un comunicado de prensa. El podcast de ocho episodios "va más allá del libro, debido a que Michelle Obama y sus amigos comparten historias personales e información que la audiencia no encontrará en otra parte".

Obama dijo en un comunicado que la gira le permitió ampliar las reflexiones del libro sobre lidiar con el estrés y el cambio, y señaló que fue una oportunidad para "volver a conectar con personas reales". El podcast, comentó, es "un examen más profundo de esos momentos divertidos y significativos".

Obama lanzó el libro titulado "The Light We Carry" el 15 de noviembre y arrancó con su gira promocional esa misma noche. Estuvo acompañada en Washington para el primer evento por DeGeneres.

El podcast es el primer proyecto original de un acuerdo de varios años entre Audible y Higher Ground Productions, que fue creada por Barack y Michelle Obama luego de que abandonaron la Casa Blanca. La compañía ha producido varios documentales reconocidos, incluida la cinta "American Factory", ganadora de un Oscar.

Los episodios de "The Light Podcast" estarán exclusivamente en Audible por dos semanas, y posteriormente estarán disponibles en otras plataformas.