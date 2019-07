Migración detiene casi dos días a niña estadounidense "por error"

Una ciudadana estadounidense de 9 años, reconocida como Julia Isabel, fue detenida en EU por agentes de migración por 32 horas, luego que tras ser detenida para inspección "diera información inconsistente".

"Estaba asustada. No tenía a mi madre ni a mi hermano; estaba completamente sola", dijo Julia en entrevista tras salir de detención, según la crónica del diario "HuffPost".

La niña junto a su hermano y dos amigos, entraron a EU desde Tijuana a pie, luego que la madre de los menores quedara embotellada en el tráfico del cruce internacional Tijuana-San Ysidro.

En el cruce, la niña fue detenida para realizar "la diligencia correspondiente para confirmar su identidad y su ciudadanía" por agentes fronterizos, quienes detuvieron a la menor por "no parecerse" a la foto en su pasaporte.

El hermano de la niña, de 14 años, y que también es ciudadano estadounidense, dijo que inicialmente, las autoridades que detuvieron a Julia, también lo acusaron a él de tráfico humano y le pidieron firmar un documento en el que decía que Julia era en realidad su prima.

Las autoridades no pudieron brindar una explicación sobre el tiempo en que la niña estuvo detenida, un total de 32 horas.