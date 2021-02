Miguel Barbosa ofrece disculpas a poblanos que no recibieron vacuna

El gobernador Miguel Barbosa Huerta, ofreció disculpas a todas las personas que fueron retiradas del CESSA de Tlaxcalancingo sin recibir la vacuna contra el Covid-19.

Aclaró que su administración no es responsable de proveer las dosis ni de organizar la aplicación de la vacuna, pues aseguró que el gobierno poblano solo contribuye con la infraestructura para que la población pueda recibir la inoculación.

En videoconferencia de prensa en Casa Aguayo, Barbosa Huerta dijo estar dispuesto a participar en la estrategia de vacunación, en caso de que así lo solicite la Federación.

"El estado está dispuesto a meterse más en la coordinación si nos dejan, no para definir. Nosotros contribuimos y somos aliados del Plan Nacional de Vacunación", aseveró.

Exhortó a las autoridades federales, encargadas de la estrategia de vacunación, a tener mayor coordinación, con el fin de evitar alguna complicación que perjudique la aplicación de la vacuna o generen otras situaciones que vulneren a la población.

Asimismo, reiteró que la proveeduría de las dosis corresponde a la autoridad federal y no al estado. La aplicación de la vacuna apenas empieza, por lo que es necesario tomar las acciones correspondientes para que se lleve a cabo de la mejor manera en la entidad como en el país.