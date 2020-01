Milan rinde homenaje a Kobe Bryant en San Siro

El Milan y sus hinchas rindieron el martes un homenaje a Kobe Bryant, con luces y aplausos antes y durante el partido de la Copa Italia ante el Torino en el Estadio San Siro.

Bryant, quien creció en Italia entre los 6 y 13 años, era aficionado del Milan. El astro de los Lakers de Los Ángeles falleció el domingo junto a su hija Gianna, de 13 años, en un accidente de helicóptero en Calabasas, California.

Mientras el Milan y Torino hacían sus estiramientos antes del partido, las frases "Legends Never Die" y "SempreKobe" _un juego de palabras con la frase que utiliza usualmente el equipo "SempreMilan" fueron mostradas en los cintillos de publicidad alrededor de la cancha mientras imágenes de Bryant aparecían en la pantalla gigante.

Poco antes de que el equipo local saliera para el saque inicial, se apagaron las luces del estadio y el presentador rindió tributo a Bryant mientras los aficionados aplaudieron y levantaron los teléfonos con luces. Posteriormente se interpretó la canción "Who wants to live forever" de Queen.

Algunos seguidores lucieron camisetas de los Lakers con el nombre de Bryant en la espalda.

Los jugadores de los dos equipos usaron brazaletes negros en señal de luto. A los 24 minutos, los espectadores en el estadio se pusieron de pie para aplaudir a Bryant, quien utilizó el número 24 durante la segunda etapa de su carrera.

Asimismo, los espectadores desplegaron una manta que decía: "Descansen en paz Kobe y Gianna, por siempre juntos".

El Milan derrotó al Torino por 4-2 en tiempos extra.

Temprano, el Milán publicó en Twitter una entrevista con Bryant de cuando visitó las instalaciones de entrenamiento hace años.

"Viendo a (Ruud) Gullit, (Frank) Rijkaard, (Marco) Van Basten y (Paolo) Maldini fue siempre uno de mis sueños", dijo en italiano Bryant, con una camiseta del Milan. "Siempre ha sido mi equipo favorito. De vuelta en Los Ángeles tengo una camiseta dek Milan y una bufanda en mi casillero y las veo todos los días".

Torino tuiteó que compartiría el tributo del Milan "a la memoria de la leyenda del deporte".