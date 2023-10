Milei niega 30 mil desaparecidos durante dictadura argentina

El candidato de La Libertad Avanza, el economista

, negó este domingo que hubiera 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983)."Los liberales hemos sido acusados de cosas aberrantes, de fachos, fascistas, nazis, cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Valoramos la visión de memoria, verdad y justicia", dijo Milei durante el debate presidencial celebrado en Santiago del Estero, la ciudad más antigua de Argentina."Empecemos por la verdad. No hubo 30 mil desaparecidos, fueron 8 mil 753", aseguró el candidato más votado en las elecciones PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) celebradas en agosto pasado.Milei evitó calificar el régimen de Jorge Rafael Videla (1976-1978) como una dictadura. "Estamos en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo guerra y allí las fuerzas del Estado cometieron excesos", aseveró. "Pero también los terroristas mataron gente, torturaron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad", agregó.Myriam Bregman, la candidata izquierdista, le respondió: "Fueron 30 mil y fue genocidio".Recientemente, Milei organizó un evento en Buenos Aires para reconocer a víctimas del terrorismo de las organizaciones de izquierda.Según organismos de derechos humanos, unas 30 mil personas fueron desaparecidas, torturadas y arrojadas al mar durante la dictadura, sin haber pasado por un juicio; datos oficiales estatales registran unos 9 mil desaparecidos.Tal como se esperaba, Milei se lanzó también contra el comunismo y "las castas". "El comunismo donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y mató a 150 millones de seres humanos, ¿me quiere decir por qué lo quiere aplicar acá?, cuestionó.Bregman reviró: "Milei llega hasta acá hablando contra 'la casta', pero es un empleado de los grandes empresarios. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico".Sergio Massa, candidato oficialista y actual ministro de Economía, advirtió que votar por Milei en las presidenciales del 22 de octubre sería "un salto al vacío y la locura".