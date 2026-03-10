Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

BUENOS AIRES (AP) — El ultraliberal presidente argentino Javier Milei hizo una encendida defensa el martes en Nueva York de su política de apertura de importaciones en respuesta a los reclamos de sectores industriales de su país que dicen encontrarse en un momento de extrema fragilidad por la competencia externa.

Defensa de Milei ante críticas industriales

Durante la inauguración de la "Argentina Week" (Semana argentina) con la que el gobierno buscar atraer inversiones al país sudamericano, Milei defendió la apertura comercial implementada durante su gestión argumentando que beneficia a millones de argentinos en detrimento de intereses corporativos particulares.

"¿De qué apertura indiscriminada me hablan? Cuando hablan de apertura indiscriminada... que están reclamando por cazar en el zoológico", cuestionó el mandatario.

Milei dijo sentirse capaz de soportar "operaciones, presiones, difamaciones" en contra del modelo neoliberal que implementó desde su llegada el poder a fines de 2023.

Críticas y respuestas al empresariado argentino

El mandatario señaló que sectores empresariales de su país distorsionan los precios relativos de sus productos y sostuvo que, gracias a sus políticas de desregulación del mercado, los argentinos "van a poder ahorrar y gastar" como mejor prefieran. "Los empleos que se destruyen en un sector se van a crear en otro sector, que además está en condiciones de competir internacionalmente", argumentó.

El mandatario viene apuntando desde hace días contra los críticos al masivo ingreso de productos del exterior en el marco de un programa económico que busca ampliar la oferta y reducir la inflación. Esta política ha contribuido a que unas 20.000 empresas hayan sufrido una caída de su actividad, obligándolas a cerrar sus puertas, según cálculos privados.

La Unión Industrial Argentina (UIA) —una amplia asociación empresaria que representa a distintos sectores industriales— pidió recientemente "respeto a quienes producen" en un comunicado en el que, aunque resaltó los avances logrados por Milei en materia de estabilidad macroeconómica, repasó la "crítica" situación de fábricas con alta presión fiscal y dificultades para financiarse.

La UIA recordó que la industria argentina aporta 27% de la recaudación fiscal nacional, además de generar de manera directa 19% del empleo formal y advirtió que la transición hacia un nuevo esquema económico implica "un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato".

Según ha señalado la entidad en sus redes sociales, "en dos años la industria perdió casi 65.00 puestos (de trabajo) en un contexto de competencia internacional fuertemente distorsionada".

Los poderosos sindicatos argentinos también han cuestionado este modelo al considerar que destruye la industria nacional.

Críticas a directivos y situación de Fate

En su discurso ante potenciales inversores, Milei volvió a apuntar —como hizo 10 días atrás durante la apertura de sesiones del Congreso— contra los directivos Paolo Rocca, del Grupo Techint —siderurgia, ingeniería y construcción— y Javier Madanes Quintanilla, de la fábrica de neumáticos FATE y Aluar —dedicada al aluminio— a los que calificó de "prebendarios" en alusión a que habrían logrado favores de la clase política tradicional, como la fijación de precios abusivos en sus productos. No hubo hasta el momento respuestas públicas de ambos a estas últimas declaraciones.

Fate, la única empresa productora de neumáticos de Argentina, anunció en febrero su cierre definitivo y el despido de unos 900 trabajadores debido a "los cambios en las condiciones de mercado". Milei sostuvo que su dueño "extorsionó al gobierno" advirtiendo que si no se mantenían "las barreras comerciales" despediría a los empleados.

La UIA dijo entonces que la industria del neumático es uno de los casos más evidentes de "prácticas comerciales desleales", especialmente provenientes de Asia.

La visita de Milei a Nueva York incluyó la víspera una disertación en la Universidad Yeshiva de Nueva York, donde defendió su política económica y se alineó de nuevo con Estados Unidos e Israel.