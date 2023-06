Miles de animales de granja, alejados de volcán en Filipinas

Las autoridades filipinas están desalojando más de 2.000 vacas y búfalos de agua para alejarlos de un volcán minimizar posibles pérdidas en caso de una fuerte erupción, informaron funcionarios el domingo.

Los animales de granja eran llevados en manada de comunidades rurales en un radio de 6 kilómetros (3,7 millas) del cráter del volcán Mayon en el noreste de la provincia Albay a una zona de pastoreo temporal. Seguían a más de 12.600 aldeanos que se han mudado a albergues de emergencia desde la semana pasada, cuando el Mayon comenzó a expulsar gas muy caliente y cenizas en una señal de posible erupción en cuestión de días o semanas.

Es posible que miles de personas más tengan que ser reubicadas a albergues, que suelen ser escuelas y otros edificios públicos, informaron las autoridades.

"No es sólo llevar a las personas a un lugar seguro, sino también a sus animales de granja", dijo el veterinario de la provincia Albay Manny Victorino a The Associated Press. Agregó que las autoridades tomaban medidas para evitar un impacto económico mayor en caso de que hiciera erupción el volcán.

En la aldea Matnog en el pueblo Daraga, Victorino dijo que su equipo de veterinarios proporcionaron medicamento desparasitador, inyectaron suplementos vitamínicos y colocaron etiquetas de identificación en las orejas de varias reses y búfalos para monitorearlos mejor.

El desalojo de animales ha precedido erupciones del Mayon en el pasado, dijo Victorino, y agregó que Filipinas e Indonesia, que también es propensa a sismos, han comparado y compartido técnicas.

El desalojo de reses enfatiza el dilema del gobierno de tener que lidiar con amenazas de unas dos decenas de volcanes activos, liderados por el Mayon, en el extenso archipiélago. Ubicado en el llamado "cinturón de fuego" del Pacífico, una región propensa a sismos y erupciones volcánicas, Filipinas también es golpeada por unos 20 tifones y tormentas al año, lo que convierte al país del sureste asiático en uno de los más propensos a desastres del mundo.