Miles de Tortugas Lora Llegan a Playa La Marinera en Panamá
El Ministerio de Ambiente de Panamá informa sobre el desove de tortugas lora en una playa del Pacífico panameño.
Ciudad de Panamá, 17 ago (EFE).- Al menos 3.297 tortugas "lora", una especie vulnerable, llegaron a una playa del Pacífico panameño a desovar, dentro de su "estrategia natural", informó este domingo el Ministerio de Ambiente del país centroamericano.
"La arribada de millas de tortugas marinas a nuestras costas nos recuerda que Panamá es un santuario natural privilegiado y que tenemos la responsabilidad de proteger a estas especies, que hoy enfrenta amenazas globales sin precedentes", dijo el ministro panameño de Ambiente, Juan Carlos Navarro.
En concreto, las millas de tortugas arribaron a Playa La Marinera, en la provincia de Los Santos, a más de 350 kilómetros al oeste de la capital panameña, un área considerada "santuario natural" luego de ser "declarada Zona de Reserva" en 2010, de acuerdo con la información oficial.
Según explica la cartera de Ambiente, cada tortuga hembra deposita entre 100 y 120 huevos y tras 45 días de incubación, darán paso a crías que correrán hacia el mar para sobrevivir. Esas "arribadas masivas son una estrategia natural de las tortugas lora o golfina, para aumentar la probabilidad de que más neonatos logren llegar al océano", afirma el comunicado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el mundo, dice el ministerio de Ambiente, "este fenómeno ocurre únicamente en unas 13 playas" de las cuales dos están en Panamá. Además, solo sucede en "la temporada de anidación" que "se extiende de julio a diciembre, ya que esta especie anida durante todo el año", dice la información.
La nación centroamericana alberga cinco de las siete especies de tortugas marinas del mundo: la tortuga lora o golfina (Lepidochelys olivacea), la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), la tortuga canal o baula (Dermochelys coriacea), la caguama o boba (Caretta caretta) y la tortuga verde o prieta (Chelonia mydas). Todas enfrentan diferentes niveles de amenaza global, lo que hace del istmo panameño "un territorio clave" para su conservación en el Pacífico y el Caribe.
Panamá cuenta con leyes para proteger a estos reptiles con multas de hasta 10.000 dólares "a quienes las afecten o atenten contra las tortugas marinas y sus nidos".
no te pierdas estas noticias
Veinte estados y DC demandan al Departamento de Justicia por retener fondos para víctimas de delitos
AP
La disputa legal pone en entredicho la retención de fondos de la Ley VOCA para víctimas de delitos en un contexto de jurisdicciones santuario.
Hamás confirma que ha aceptado una propuesta de alto el fuego en Gaza
EFE
Incluye liberación de rehenes y ayuda humanitaria; Israel aún no se ha pronunciado
DEA lanza "Proyecto Portero", en colaboración con México
El Universal
Busca golpear el corazón de los cárteles, focalizándose en los guardianes que controlan el tráfico de drogas y armas