Miles salen a protestar a las calles de Guatemala

Guatemala.- A un mes de que comenzaran las protestas y los cierres de carreteras en Guatemala, miles de personas salieron nuevamente a las calles el viernes en la capital para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a la que acusan de intentar desconocer el voto ciudadano con el que ganó la presidencia el progresista Bernardo Arévalo.

Con pancartas donde se leía “Fuera corruptos”, los manifestantes que se concentraron en distintas calles de acceso a la zona donde e se ubican las sedes del Poder Judicial y administrativo del país, desfilaron rumbo al edificio del Ministerio Público para exigir la dimisión de Porras y de los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Morales, quienes emprendieron acciones legales contra el proceso electoral.

Luis Pacheco, presidente de 48 Cantones de Totonicapán, dijo que “es una demostración de unidad de los pueblos... No es por un interés particular que estamos aquí, simplemente estamos cansados de la corrupción... No es delincuencia pelear por la democracia”.

La fiscalía mantiene una arremetida contra Arévalo, el Movimiento Semilla, el proceso electoral, los magistrados electorales y más de 125.000 ciudadanos guatemaltecos que recibieron, contaron y protegieron los votos.